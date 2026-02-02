So privat wie nie: Sonja Zietlow packt über Ehe mit "Dschungelcamp"-Mitarbeiter aus

Köln - Sie steht vor der Kamera, er schreibt im Hintergrund ihre Gags: Sonja Zietlow (57) und ihr Ehemann Jens Oliver Haas (59) gewähren einen seltenen Einblick in ihre Beziehung. Das " Dschungelcamp " spielt darin eine tragende Rolle.

TV-Legende Sonja Zietlow (57) hat in einem Interview ungewohnt private Einblicke in ihre Ehe gewährt. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa

Vor 23 Jahren gaben sich die beiden bereits nach nur drei gemeinsamen Monaten das Jawort. Kennengelernt haben sie sich am Set von "Der Schwächste fliegt". Dass es bei ihnen schnell ernst wurde, beweist die Gestaltung des Heiratsantrags.

Im "Bild"-Interview erinnert sich Sonja zurück: "Der Heiratsantrag war im Treppenhaus." Doch ihr Gatte korrigiert sie prompt: "Der war im Flur!" Am Ende einigen sich die beiden auf eine Hybridversion: "Im Flur, mit der Tür offen zum Treppenhaus."

Auf Socken habe ihr damaliger Freund in der Arbeiterwohnung in Köln plötzlich vor ihr gestanden. Die Frage aller Fragen stellte Haas damals nicht, stattdessen hielt er der gebürtigen Bonnerin nur den Ring unter die Nase.

Ein Antrag ohne viel Tamtam - unspektakulär, intim, echt. Die heute 57-Jährige erinnert sich noch genau an ihre Reaktion auf die überraschende Geste: "Ist das jetzt ein Antrag oder was?", habe sie Oliver gefragt. Seine Antwort: "Ja, wenn du willst, gerne!" Lange überlegen musste Sonja damals nicht.

"Zack. Gleich Nägel mit Köpfen gemacht", resümiert die Moderatorin. Seit der allerersten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" (IBES) schreibt Haas zudem als Autor hinter den Kulissen ihre fiesen Seitenhiebe.