Nach Dschungel-Romanze: Mike Heiter und Leyla Lahouar kuscheln im Bett!

In Australien plantschten Mike Heiter und Leyla Lahouar noch im See, hierzulande kuscheln sie plötzlich vertraut im Bett. © Bildmontage: RTL, Screenshot/Instagram/Leyla Lahouar

Zwischen Mitte Januar und Anfang Februar lernten sich der "Are You The One"-Kandidat und die 27-Jährige im australischen Busch kennen.

In Gegenwart von Erzfeindin Kim Virginia (28), die jüngst offenbar Sex mit Mitstreiter Twenty4Tim (23) gehabt haben soll, stand das Kennenlernen allerdings unter keinen guten Sternen.

Immer wieder ätzte die mutmaßliche Ex-Freundin des 31-Jährigen gegen das junge Glück und funkte mächtig dazwischen. Fernab von Down Under sollen sich Mike und Leyla jetzt aber deutlich näher gekommen sein.

Auf Instagram stellten die zwei jüngst ein pikantes Video online, dass sie beim gemeinsamen Kuscheln im Bett zeigt. "Sind wir nur Homies oder late night lover?" wollte die Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin von ihrer Fangemeinde wissen.