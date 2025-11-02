Nächstes Gerücht: Dieser Schlager-Star soll heißer Kandidat fürs "Dschungelcamp" sein
Köln - Nach dem Motto "Täglich grüßt das Murmeltier" gibt es in letzter Zeit immer wieder Gerüchte um die Teilnehmer beim "Dschungelcamp". Jetzt gibt es nächste Spekulationen um einen Schlager-Star.
Im Januar ist es wieder so weit, wenn es heißt: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" In den vergangenen Wochen wurden immer mehr Gerüchte gestreut, wer sich in das Dschungel-Abenteuer wagt.
Jetzt gibt es einen neuen Namen, um den es reichlich Spekulationen gibt. Denn nach Informationen von "BILD" soll Sänger Vincent Gross (29) als Kandidat für den australischen Busch gehandelt werden.
Demnach sei es der Wunsch der Macher der Reality-Show, dass der Schlager-Star nach Down Under fliegt und dort über sein Leben und andere Dinge schwadroniert.
Eine Sprecherin des Kölner Privatsenders wollte sich auf Nachfrage des Mediums jedoch nicht an den Spekulationen beteiligen.
"Zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äußern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart", machte RTL klar.
Rückkehr zu RTL: Vincent Gross spielte bereits bei "Die Verräter" mit
Für den Schweizer Entertainer wäre es eine Rückkehr in eine TV-Show des Senders. Denn bereits im Jahr 2023 nahm er an "Die Verräter" teil. Gemeinsam mit seiner guten Freundin Anna-Carina Woitschack (33) hielt er die anderen Kandidaten zum Narren und gewann am Ende das Preisgeld in Höhe von 46.500 Euro.
Im Übrigen war die 33-Jährige im vergangenen Jahr im "Dschungelcamp" zu sehen. Erst am 14. Tag musste sie den australischen Busch verlassen und sicherte sich damit den siebten Platz. Tritt Vincent nun in die Fußstapfen seiner engen Bekannten?
Treffen könnte der 29-Jährige dort unter anderem auf Simone Ballack (49), deren Deal mit RTL schon in trockenen Tüchern sein soll.
Außerdem sollen Hardy Krüger Jr. (57), Martin Angelo (32), Calvin Kleinen (33), Umut Tekin (28), Lennart Borchert (25) sowie Samira Yavuz (31) und Eva Benetatou (33) am berühmten Lagerfeuer Platz nehmen.
Titelfoto: Philipp Schulze/dpa