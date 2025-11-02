Nächstes Gerücht: Dieser Schlager-Star soll heißer Kandidat fürs "Dschungelcamp" sein

Köln - Nach dem Motto "Täglich grüßt das Murmeltier" gibt es in letzter Zeit immer wieder Gerüchte um die Teilnehmer beim " Dschungelcamp ". Jetzt gibt es nächste Spekulationen um einen Schlager-Star.

Schlager-Star Vincent Gross (29) soll ein Kandidat für das "Dschungelcamp" sein. © Philipp Schulze/dpa

Im Januar ist es wieder so weit, wenn es heißt: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" In den vergangenen Wochen wurden immer mehr Gerüchte gestreut, wer sich in das Dschungel-Abenteuer wagt.

Jetzt gibt es einen neuen Namen, um den es reichlich Spekulationen gibt. Denn nach Informationen von "BILD" soll Sänger Vincent Gross (29) als Kandidat für den australischen Busch gehandelt werden.

Demnach sei es der Wunsch der Macher der Reality-Show, dass der Schlager-Star nach Down Under fliegt und dort über sein Leben und andere Dinge schwadroniert.

Eine Sprecherin des Kölner Privatsenders wollte sich auf Nachfrage des Mediums jedoch nicht an den Spekulationen beteiligen.

"Zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äußern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart", machte RTL klar.