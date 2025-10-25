Gerüchteküche brodelt weiter: Ex-Fußballerfrau soll ins Dschungelcamp ziehen

Köln - Gefühlt täglich gibt es neue Gerüchte, wer ab Januar des kommenden Jahres ins " Dschungelcamp " einzieht. Jetzt scheint es RTL auf eine Ex-Fußballerfrau abgesehen zu haben.

Simone Ballack (49) soll angeblich ins "Dschungelcamp" ziehen. © Henning Kaiser/dpa

Denn angeblich wird Simone Ballack (49) nach Down Under fliegen und sich den Dschungel-Prüfungen stellen.

Das will zumindest "BILD" erfahren haben. Demnach laufen die Verhandlungen auf Hochtouren und der Deal soll sogar in trockenen Tüchern sein.

Die 49-Jährige ist die Ex-Frau des einstigen Kapitäns der Deutschen Nationalmannschaft, Michael Ballack (49).

Im Jahr 1998 lernten sich die beiden kennen und lieben. 2001 kam ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt. 2002 und 2005 folgten zwei weitere. Nachdem das Paar dann 2008 geheiratet hatte, folgte nur vier Jahre später die Trennung.

Inzwischen ist die gebürtige Kaiserslauterin mit dem italienischen Hotelier Gabriele Terzi zusammen.

Einen schrecklichen Schicksalsschlag erlitt Simone 2021. Denn sie musste den tragischen Tod ihres Sohnes Emilio (†18), verkraften, der bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben gekommen war.