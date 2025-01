28.01.2025 14:12 Novum bei RTL: Diese Art von Live-Konferenz gab es noch nie!

Das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen AS Rom wird am Donnerstag in einer Live-Konferenz mit dem Dschungelcamp bei RTL+ laufen.

Von Ulrike John Frankfurt am Main/Murwillumbah (Australien) - Einzigartiges Kuriosum! Eintracht Frankfurt wird sich die kostenpflichtige Liveübertragung im Europacup am Donnerstagabend mit dem Dschungelcamp in Australien teilen. Das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen AS Rom wird am Donnerstag in einer Live-Konferenz mit dem Dschungelcamp bei RTL+ laufen. © Montage: Uwe Anspach/dpa, RTL/dpa Das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt und das Dschungelcamp in einer Konferenzschalte - RTL sorgt damit für ein Novum. Der Sender streamt von 20.15 Uhr an im kostenpflichtigen Dienst RTL+ gemeinsam die Fußball-Partie und Reality-TV, wie der Sender bekannt gab. Motto: "Fußballfieber trifft Dschungel-Drama". Dschungelcamp Dschungel-Beichte: GZSZ-Star schickt Dick Pic an Bill Kaulitz - "Hab keinen kleinen Pippimatz!" Kommentator Robby Hunke (41) und der ehemalige Eintracht-Profi sowie IBES-Teilnehmer Ansgar Brinkmann (55) werden durch den kuriosen Dschungel-Fußball-Mix führen. Der "weiße Brasilianer" Ansgar Brinkmann (55) wird bei der ungewöhnlichen Live-Konferenz als Co-Kommentator tätig sein. © Uwe Anspach/dpa Für Eintracht Frankfurt geht es um den Einzug in die K.o.-Runde Dabei tritt der hessische Bundesligist am letzten Vorrundenspieltag (21 Uhr) bei AS Rom mit Ex-Weltmeister Mats Hummels (36) an und hat beste Chancen auf den direkten Einzug ins Achtelfinale. Das Dschungelcamp ("Ich bin ein Star - Holt mich hier raus") gibt es seit 2004. Derzeit läuft die 18. Staffel unter anderem mit Boris Beckers Ex-Frau Lilly Becker (48) und dem früheren Zehnkampf-Star Jürgen Hingsen (67).

Titelfoto: Montage: Uwe Anspach/dpa, RTL/dpa