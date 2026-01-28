Simone Ballack am Limit im Dschungelcamp: Freundin macht sich Sorgen "um ihre Psyche"

Australien/München - Simone Ballack (49) kämpft im Dschungelcamp gerade gegen den Hunger. Bisher hält sich die Münchnerin zurück, auch in eine Prüfung musste die 49-Jährige noch nicht. Dennoch liegen die Nerven so langsam blank.

Simone Ballack (49) kommt auch ohne Prüfung im Dschungelcamp ins Schwitzen. © RTL

Vor dem Camp zeigte sich die Unternehmerin noch voller Kampfgeist und die ersten Tage verliefen überraschend ruhig. Doch nachdem Mitcamperin Ariel (22) bei fast keiner Prüfung einen Stern ergattern konnte, wirkte auch Simone Ballack zunehmend weniger gefasst.

So schaffte es Ariel sogar, Ballack im Dschungeltelefon zum Weinen zu bringen: "Bin maximal genervt, habe mich so gefreut, hier zu sein. Geile Leute, geile Prüfungen und nicht so ein Kindergarten. Das ist superanstrengend."



Freundin Claudia Effenberg (57) verfolgt das Spektakel im TV und gab gegenüber der "AZ" eine erste Einschätzung zum Verbleib ihrer Freundin bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" ab.

Dass ihre Freundin Simone aufgeben könnte, denkt Claudia nicht. "Ich hatte sie auch bei 'Promi Big Brother' gesehen. Da hatte Simone ja auch einen Moment, in dem sie weinte. Aber sie würde niemals freiwillig das Dschungelcamp verlassen", lässt Effenberg die TV-Karriere ihrer Freundin Revue passieren.

Die 57-Jährige macht sich über ganz andere Dinge Gedanken. "Ich mache mir eher Sorgen um Simones Psyche, weil sie ja echt viele schlimme Sachen erlebt. Sie hat ja auch die Kette mit der Asche ihres verstorbenen Sohnes dabei."

Seit über 20 Jahren sind die beiden Frauen bereits befreundet. "Simone ist taff, witzig, cool und arbeitet viel. Sie ist eine Macherin", so Effenberg.