Po-Skandal im Dschungelcamp: Twenty4Tim lüftet schlüpfriges Klo-Geheimnis

Australien - Auch abseits des Popo-Skandals um David Odonkor (39) hatte das Dschungelcamp an Tag 11 wieder einiges zu bieten. Ganz vorne mit dabei: Twenty4Tim (23) und Klo-Partnerin Leyla Lahouar (27).

Twenty4Tim (23) und Leyla Lahouar (27) hatten nach dem gemeinsamen Gang zum Klo so ihren Spaß. © RTL

Gemeinsam hatte es sich der Influencer und die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin zur kurzzeitigen Aufgabe gemacht, das eher weniger luxuriöse Dschungel-Klo aufzusuchen.

"Ich muss scheißen und halte seit gestern Abend schon ein", beichtete die Liebelei von Mike Heiter (31) ihrem Kompagnon vor dem Vorhang, der der 27-Jährigen in dem Moment die Welt bedeutete.

Wäre da nicht ein kleines, achtbeiniges Problem ... "Oh nein, Tim, hier ist eine Spinne. Wenn die mir jetzt an die Murmel hüpft - was machen wir da jetzt?", fragte sie um Rat.

Relativ schnell kamen die Camp-Mitstreitenden dann aber auf einen gemeinsamen Nenner: "Oder kommst du mit mir scheißen?", wollte Leyla von Tim wissen. "Jaja, ich komm mit."

Grund genug für das Camp-Küken, über eigene Erfahrungen rund ums große Geschäft zu sprechen. "Ich liebe es, in Gesellschaft zu kacken. Ich gehe auch in Deutschland mit meinen Freundinnen zusammen. Ich sitz auf der Schüssel und meine Freundin chillt dann neben mir in der Badewanne."