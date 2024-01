Dschungelcamp: Pralle Aussichten bringen diesen Busch-Promi auf die Palme

Australien - Nerv-Attacke an Tag 11 in Deutschlands beliebtestem Kultur-Highlight "Dschungelcamp"! Zu viel nackte Haut und Kurven sorgen bei David Odonkor (39) für erhöhten Puls. In seiner Rolle als Motivationscoach will er zwei Mit-Camperinnen die Frivolitäten austreiben - und trägt die Konsequenzen. Indes gibt es bei der Dschungelprüfung "Eisbrecher" neun Punkte zu erspielen.