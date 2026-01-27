Schlimm, schlimmer, Gil Ofarim: "Dieser Hass, diese Anti-Haltung: Hätte ich nicht gedacht"

Gold Coast (Australien) - Mittlerweile müssen RTL-Zuschauer davon ausgehen, dass Gil Ofarim (43) seine eigenen Aussagen im Dschungelcamp tatsächlich ernst meint und weiter denkt, nicht wegen seines Skandals angefragt worden zu sein. Auch an Tag 5 beweist er, dass er offensichtlich nicht erkannt hat, was das Problem ist und was man von ihm erwartet.

Gil Ofarim (43, l.) und Stephen Dürr (51) schieben Nachtwache. © RTL

Das lange Warten auf Reue, eine Entschuldigung oder gar Erklärung geht uneinholbar weiter. Gil Ofarim, der mit einem erfundenen Antisemitismus-Vorfall in Leipzig offenbar Aufmerksamkeit generieren wollte, versteht nun nicht, dass sein Schweigen darüber die Gemüter noch mehr erhitzt.

In Bezug auf seine Kinder habe er "viele Ängste. Wenn überall das Gesicht deines Vaters zu sehen ist und dann stehen fürchterliche Sachen über mich … das ist nicht okay." Dass seine mehr als vier Jahre zurückliegende Tat so viel Aufmerksamkeit generiere, erstaunt den 43-Jährigen: "Dieser Hass, diese Anti-Haltung: Hätte ich nicht gedacht. Es wird aufgebaut als eine Katastrophe."

Das kann eigentlich nicht sein Ernst sein, denkt man sich. Und auch Stephen Dürr (51) schwirren derartige Gedanken durch den Kopf: "Es war ein weltweites Thema und hat einige Menschen in massive Schwierigkeiten gebracht!"

Im Dschungelcamp, das sagte er bereits Ariel (22), sei er natürlich nicht nur wegen des Skandals, sondern aufgrund seiner bisherigen Karriere. "Ich bin unter anderem hier, um noch etwas zu erledigen, was ich zu machen habe. Ich starte einen Neuanfang. Das kann es nicht gewesen sein." Vielmehr sehe er sich in einem Jahr auf der Bühne mit seiner Band.

Für Stephen ist Gils Karriere aber gelaufen, "wenn er nicht das Essenzielle macht, was alle von ihm erwarten".