Seitensprung im Dschungelcamp? Für Frau von diesem Promi kein Trennungsgrund

Hamburg/Gold Coast (Australien) - Während Stephen Dürr (51) im " Dschungelcamp " um die Krone kämpft, lassen es sich Frau Katharina (42) und die beiden Zwillingstöchter Lilly‑Marleen und Amelie‑Sophie (15) im Hotel der Begleiter gutgehen.

Stephen Dürr (51) gehört zu den zwölf Promis, die im australischen Busch um die "Dschungelcamp"-Krone kämpfen. © RTL

Nur Füße hochlegen ist aber nicht, zumindest für die 42-Jährige. Die war am Mittwoch im offiziellen Podcast zur Show zu Gast - und plauderte dabei das ein oder andere interessante Detail aus.

So verriet Katharina unter anderem, dass ein Seitensprung von Stephen für sie kein Ehe-Aus bedeuten würde. "Würde er jetzt ankommen und sagen, er hat mit einer Eva [Benetatou, Anm. d. Red.] geschlafen, sage ich auch nicht direkt: 'Okay ciao, pack deine Koffer'", verdeutlichte die zweifache Mutter.

Demnach würde sie die Familie und das, was die beiden seit Anfang der 2000er gemeinsam erlebt hätten, nicht einfach so wegschmeißen. "Das ist einfach so viel mehr wert, als irgendwie mal einmal kurz reinstecken", unterstrich Katharina.

Zwar würde sie Stephen natürlich nicht zu einem Seitensprung drängen, "aber wenn so was passieren sollte, ist es für mich jetzt kein Grund zu sagen, ich schmeiße alles hin, was wir uns über 20 Jahre aufgebaut haben", betonte sie.