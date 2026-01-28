Dschungel wird zur Therapiestunde: Umut Tekin in Tränen aufgelöst

Gold Coast (Australien) - Bittere Tränen bei Umut Tekin (28)! Der Realitystar ließ an Tag 5 des Dschungelcamps einen Blick in sein Seelenleben zu.

Umut Tekin (28) brach im Dschungeltelefon in Tränen aus. © RTL

Sie alle haben ihr Päckchen zu tragen. So gesteht der ehemalige "Unter uns"-Star Stephen Dürr (51) Umut, dass er "Männertitten" habe, die ihn zu einem wachen Blick auf den Ernährungsplan zwingen. "Je mehr ich esse, desto mehr wachsen die", scherzt Stephen.

Sein Gegenüber weist er aber gleich in die Schranken. "Ich weiß, du stehst drauf. Don't touch me, damit wir hier kein Problem bekommen", neckt er Umut.

Der denkt da ganz praktikabel: "Dann kannst du mit deiner Frau die BHs teilen", schlägt er lachend vor. Doch dann wird's ernst. Als der Realitystar erfährt, dass Stephen schon seit 25 Jahren mit Katharina Dürr zusammen ist, packt er plötzlich aus.

Er sei nicht fähig, dauerhafte Beziehungen einzugehen. "Ich will mein Herz schützen und distanziere mich emotional von meinen Beziehungen", sagt er.

Im Dschungeltelefon fließen dann gar die Tränen. "Mir tut es weh, dass ich keine Bindung in Beziehungen haben kann", gesteht er mit brüchiger Stimme.