Dschungel wird zur Therapiestunde: Umut Tekin in Tränen aufgelöst
Gold Coast (Australien) - Bittere Tränen bei Umut Tekin (28)! Der Realitystar ließ an Tag 5 des Dschungelcamps einen Blick in sein Seelenleben zu.
Sie alle haben ihr Päckchen zu tragen. So gesteht der ehemalige "Unter uns"-Star Stephen Dürr (51) Umut, dass er "Männertitten" habe, die ihn zu einem wachen Blick auf den Ernährungsplan zwingen. "Je mehr ich esse, desto mehr wachsen die", scherzt Stephen.
Sein Gegenüber weist er aber gleich in die Schranken. "Ich weiß, du stehst drauf. Don't touch me, damit wir hier kein Problem bekommen", neckt er Umut.
Der denkt da ganz praktikabel: "Dann kannst du mit deiner Frau die BHs teilen", schlägt er lachend vor. Doch dann wird's ernst. Als der Realitystar erfährt, dass Stephen schon seit 25 Jahren mit Katharina Dürr zusammen ist, packt er plötzlich aus.
Er sei nicht fähig, dauerhafte Beziehungen einzugehen. "Ich will mein Herz schützen und distanziere mich emotional von meinen Beziehungen", sagt er.
Im Dschungeltelefon fließen dann gar die Tränen. "Mir tut es weh, dass ich keine Bindung in Beziehungen haben kann", gesteht er mit brüchiger Stimme.
Umut Tekin wünscht sich eine Familie
Nach einer gewissen Zeit, wenn es schön sei in Beziehungen, distanziere er sich emotional, aus Angst, verlassen zu werden. "Wenn ich andere Menschen sehe mit einer Familie, würde ich das auch gerne haben", erzählt Umut.
Den Grund für sein Verhalten hat der 28-Jährige auch schon ausgemacht: Der Papa ist schuld. "Der hat falsche Versprechungen gemacht. Dass er mal da war, und dann war er wieder weg. Das ist so ein Trauma, das überträgt sich dann auf Beziehungen", vermutet er.
Sein Ziel sei es, das Trauma aufzuarbeiten, um eine glückliche Beziehung eingehen zu können und eine Familie zu gründen.
Stephens Diagnose ist hingegen kurz und bündig. "Du hast einfach noch nicht die richtige Frau getroffen", meint der zweifache Vater. Im Dschungeltelefon äußert der ehemalige Soap-Star Zweifel, ob Umut schon Vater werden sollte.
"Ich würde ihn aber am liebsten in den Arm nehmen und sagen: 'Pass mal auf, auch du wirst das schaffen. Du wirst reifen, du musst dich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzen und dann die richtige Partnerin finden'", lautet sein väterlicher Rat.
Sendehinweis: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" läuft bis 9. Februar täglich ab 20.15 Uhr bei RTL. Alle Folgen sind danach auch bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: RTL