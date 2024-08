So gut kommt das "Legenden-Dschungelcamp" bei den Fans an

Köln/Südafrika - Am Freitag ist das "Legenden-Dschungelcamp" endlich mit großem Tamtam auch bei RTL gestartet. Doch wie kommt die Jubiläumsausgabe bei den Fans an?

Darf sich über starke TV-Quoten freuen: "Dschungelcamp"-Moderatorin Sonja Zietlow (56). © RTL

Seit nunmehr zwei Dekaden gehört "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" (IBES) zu den absoluten Highlights bei RTL.

Zu Ehren des 20-jährigen Jubiläums zeigt der Kölner Sender in diesem Jahr erstmals eine Sonderausgabe der Show unter dem passenden Titel "Showdown der Dschungel-Legenden".

Und das kommt bei den Fans durchaus gut an! Denn wie RTL am Samstag berichtet, erzielte der Dschungel-Auftakt am Freitag einen überragenden Marktanteil von 21,6 Prozent bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren - so hoch wie keine andere Sendung!

Weiter heißt es: "Im Schnitt waren am Freitag ab 20.15 Uhr 2,21 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre dabei."