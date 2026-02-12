Panne bei Telefon-Voting? Zweifel an Dschungel-Sieg von Gil Ofarim, jetzt reagiert RTL
Köln - Hat Gil Ofarim (43) das "Dschungelcamp" durch eine Voting-Panne gewonnen? Im Netz werden immer mehr Stimmen laut, in denen von Betrug die Rede ist. Was sagt RTL?
Der 43-jährige Musiker ist zweifelsfrei der am kontrovers diskutierteste Gewinner, den das beliebte Trash-TV-Format "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) in seiner über 20-jährigen Geschichte je hervorgebracht hat.
Samira Yavuz musste sich mit Platz zwei begnügen und war in der Abstimmung ohne jede Chance. Unter ihrem Platzierungspost auf dem offiziellen "IBES"-Kanal auf Instagram laufen ihre Fans seit der Verkündung der Entscheidung allerdings Sturm.
"Ich wollte anrufen und die Leitung war dauernd besetzt", beklagte sich etwa beispielhaft eine Sympathisantin der 32-jährigen Reality-TV-Bekanntheit (unter anderem "Der Bachelor"). Ergänzend fügte diese noch hinzu, dass auch eine Stimmabgabe per SMS nicht möglich gewesen sei.
Die Nummer von Samira sei ihr durchgehend als "nicht verfügbar" angezeigt worden. Auch zahlreiche andere Nutzerinnen und Nutzer beschwerten sich über derartige Probleme im Zusammenhang mit dem finalen Voting zur Dschungel-Krönung.
Nicht selten ist das Wort "Schiebung" in der Kommentarspalte zu lesen. Hat Samira den Sieg womöglich nur aufgrund von technischen Schwierigkeiten nicht geholt?
"Dschungelcamp"-Sieg: Gil Ofarim dominierte jedes einzelne Voting
Auf Nachfrage von "TV Movie" reagierte RTL jetzt auf die Fake-Vorwürfe und erklärte: "Das Telefonvoting bei 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' wird durchgehend technisch überwacht und im Anschluss detailliert ausgewertet."
Dann folgt der entscheidende Teil: "Dabei gab es keine Auffälligkeiten oder Abweichungen, die auf eine fehlerhafte oder unvollständige Stimmabgabe für einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten hindeuten", wie der Kölner Privatsender betonte.
Konkret bedeute das: "Nach aktueller Auswertung gibt es also keine Hinweise darauf, dass es durch technische Effekte zu einer Verzerrung oder zu nachteiligen Auswirkungen für einzelne Teilnehmende gekommen ist."
Laut RTL gibt es also keinerlei Zweifel an Ofarims "Dschungelcamp"-Sieg. Dies belegen im Grunde auch die restlichen Ergebnisse: Bereits ab dem ersten Voting, bei dem die TV-Zuschauer über den Verbleib im Camp abstimmen durften, lag er an der Spitze.
Und mehr noch: Seit dem ersten Tag konnte der Sänger konstant mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinen und lag damit weit vor seinen Mitstreitern. Selten waren die Ergebnisse eindeutiger.
Titelfoto: RTL/DPA