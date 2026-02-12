Nach Kritik am Dschungel-Wiedersehen: RTL wagt zweiten Anlauf

Köln - Nach dem Ende der 19. Staffel von " Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! " bekommen die Fans noch einen Nachschlag. Doch die Reaktionen darauf sind eher verhalten.

Beim Wiedersehen gerieten Dschungelkönig Gil Ofarim (M./43) und die Show Gastgeber Sonja Zietlow (57) sowie Jan Köppen (42) wegen ihres Umgangs miteinander ins Visier der Zuschauer. © RTL

Wie der Kölner Sender auf Instagram mitteilt, zeigt RTL am 22. Februar zur Primetime das offizielle Nachspiel im Studio. Hier sollen die Stars endlich Klartext reden, während sie gemeinsam auf die Zeit im australischen Busch zurückblicken.

Mit im Studio stehen wieder die beiden Gesichter der Show: Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42). Beim vergangenen Wiedersehen gerieten sie mit ihren Aussagen allerdings selbst ins Visier der Zuschauer und mussten dafür teils deutliche Kritik einstecken.

Fans bemängelten ihre scheinbare Sympathie gegenüber Dschungelkönig Gil Ofarim (43). Seine falsche Behauptung im David-Stern-Skandal freigesprochen worden zu sein, ließen beide Moderatoren unkommentiert stehen.

Zudem blieben klare Aussprachen zwischen den Campern Mangelware und hauptsächlich alte Szenen der Staffel wurden erneut abgespielt.



Ein Blick in die Kommentarspalte verrät jedenfalls: Viele wünschen sich immer noch eine klare Aufarbeitung der Fakten im damaligen Gerichtsprozess rund um Gil und seinen tatsächlichen Darstellungen.