Nach Kritik am Dschungel-Wiedersehen: RTL wagt zweiten Anlauf
Köln - Nach dem Ende der 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bekommen die Fans noch einen Nachschlag. Doch die Reaktionen darauf sind eher verhalten.
Wie der Kölner Sender auf Instagram mitteilt, zeigt RTL am 22. Februar zur Primetime das offizielle Nachspiel im Studio. Hier sollen die Stars endlich Klartext reden, während sie gemeinsam auf die Zeit im australischen Busch zurückblicken.
Mit im Studio stehen wieder die beiden Gesichter der Show: Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42). Beim vergangenen Wiedersehen gerieten sie mit ihren Aussagen allerdings selbst ins Visier der Zuschauer und mussten dafür teils deutliche Kritik einstecken.
Fans bemängelten ihre scheinbare Sympathie gegenüber Dschungelkönig Gil Ofarim (43). Seine falsche Behauptung im David-Stern-Skandal freigesprochen worden zu sein, ließen beide Moderatoren unkommentiert stehen.
Zudem blieben klare Aussprachen zwischen den Campern Mangelware und hauptsächlich alte Szenen der Staffel wurden erneut abgespielt.
Ein Blick in die Kommentarspalte verrät jedenfalls: Viele wünschen sich immer noch eine klare Aufarbeitung der Fakten im damaligen Gerichtsprozess rund um Gil und seinen tatsächlichen Darstellungen.
Dschungel-Wiedersehen: Klare Worte an RTL auch von Campern
Hinter den Kulissen scheint die Ungeduld ebenfalls groß zu sein. Ex-Camper Umut Tekin (28) machte in einer Instagram-Fragerunde klar, wie er das erste Wiedersehen erlebt hat.
"Ich bin fast eingenickt, weil es einfach zu langweilig war – einfach zu viel Gerede", sagte er offen. "Irgendwie nichts, was mich interessiert, was ich halt einfach langweilig fand, und das hat mich zum Einschlafen gebracht."
Für viele Zuschauer ebenfalls überraschend: Ariels (22) Auftritt beim Wiedersehen. Die sonst eher impulsive Reality-Persönlichkeit zeigte sich ungewohnt zurückhaltend und wich möglichen Konflikten konsequent aus.
Unter dem Nachspiel-Post in den sozialen Medien spekulierten einige sogar über einen angeblichen "Maulkorb", der ihr ihrer Meinung nach verpasst worden sei.
Dabei könnte ihre Zurückhaltung auch einen ganz anderen Grund haben. Während der Staffel hatte Ariel für ihre direkten Konfrontationen ordentlich Gegenwind kassiert. Gut möglich also, dass sie beim Wiedersehen bewusst einen Gang zurückschaltete.
Titelfoto: RTL