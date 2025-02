Timur will über Persönliches sprechen, doch niemanden interessiert's: "Übergriffig!"

Doch immer noch will offenbar niemand von den Mitcampern nachhaken, welche persönliche Geschichte sich hinter dem Wunsch verbirgt.

Anna-Carina Woitschack (32) kann es nicht fassen: "Gegen wen soll ich denn hinterrücks was machen?"

"Anna, ich muss dich da ansprechen. Wenn du ein Problem mit jemandem hast, dann sprich es direkt an – aber mach nicht diese Hinterrücks-Geschichten", wird der 35-Jährige konkret.

Nach seiner tränenreichen Stress-Beichte vom Vortag erklärt der GZSZ-Star am Lagerfeuer: "Mir ist etwas aufgefallen, das ich gar nicht cool finde. Das hat einen ganz privaten Background." Er finde es "nicht cool", wenn man sich über jemanden lustig mache.

Die Stimmung ist mal wieder aufgeheizt. © RTL

Und Alessia Herren (23) vermutet gar: "Seitdem du ein 'Vielleicht' bekommen hast, versuchst du, mit allen Dingen, dass die Sendezeit auf dich kommt. Du suchst nach Themen, die völlig irrelevant sind – einfach, weil du Angst hast, rauszufliegen!"

Timur betont, es sei ihm egal, ob er rausfliege. Er stehe nur für seine Werte. Anna-Carina nutzt die Gelegenheit, um in eine ganz andere Richtung auszuteilen: "Seit du gestern mit Edith ein schönes Gespräch hattest, bist du heute total verändert. Du bist wie hypnotisiert."

Als die angesprochene Edith Stehfest (30) bei der Schlagersängerin nachhakt, was das denn bedeuten solle, sagt Anna-Carina nur: "Du verstehst es doch eh nicht."

In der Folge dann das Erwartbare: Es entspinnt sich ein Kleinkrieg zwischen Edith und Anna-Carina, Lilly Becker (48) geht mit einem "STOP!" dazwischen, Maurice wird wütend und brüllt ebenfalls und am Ende stürmt Anna-Carina schluchzend mit Lilly davon. Am Ende des Tages macht Anna-Carina endgültig den Abflug: Sie erhielt die wenigsten Zuschauerstimmen und wurde aus dem Dschungel gewählt.

Und Timur? Der durfte seine persönliche Geschichte immer noch nicht erzählen. Vielleicht beim nächsten Mal.