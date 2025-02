Schonungslose Beichte im Dschungelcamp: "Denke, ich bin der größte Loser"

Gold Coast (Australien) - Tiefsinnige Nachtwache: An Tag 14 haben Timur Ülker (35) und Edith Stehfest (30) im " Dschungelcamp " einen echten Seelenstriptease vor laufenden Kameras hingelegt.

Bei Timur Ülker (35) sind an Tag 14 im Dschungelcamp die Tränen geflossen. © RTL

Bei seiner Beichte rund um ein "Dickpic" für Bill Kaulitz (35) zeigte sich der GZSZ-Star noch sehr selbstbewusst. In einem sehr persönlichen Gespräch mit seiner Dschungel-Kollegin streifte der Schauspieler jetzt aber seine Coolness ab und gab einen tiefen Einblick in sein Inneres.

So gebe es in seinem Leben immer wieder Zeiten mit extremen Schwankungen. "Ich gebe alles, bin davon hundert Prozent überzeugt - und dann gibt es Phasen, in denen ich denke, ich bin der größte Loser, ich kriege nichts hin", ließ der 35-Jährige tief blicken.

Natürlich gebe er niemals auf, aber diese Schwankungen seien extrem. Dazu geselle sich dann auch noch ein immens hoher Druck, erklärte Ülker weiter. Er habe stets ein hohes Stresslevel und auf seinen Schultern laste viel Verantwortung. Schließlich müsse er das Geld für die Familie nach Hause bringen.

Über seine Gefühle könne er aber nur mit seiner Verlobten Caroline Steinhof (36), die er als "mein Fundament" bezeichnete und mit seiner Mutter sprechen. Am besten könne er seine Emotionen in seiner Musik verarbeiten.