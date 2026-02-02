Simone Ballack erlebt Übersinnliches mit totem Sohn: "Er ist noch da"

Gold Coast (Australien) - An Tag zehn von " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus " erzählt Unternehmerin Simone Ballack (49) am Lagerfeuer von übersinnlichen Erlebnissen.

Simone Ballack (49) berichtet ihren Mitcamperin von Schwingungen aus dem Jenseits. © RTL

Simone hat 2021 ihren Sohn Emilio (†18) bei einem Quad-Unfall in Portugal verloren. Seitdem setzt sie sich mit dem Leben nach dem Tod auseinander.

Im Dschungelcamp berichtet sie den Teilnehmern, dass ihre Freundin ein Medium sei, das Kontakt zu Emilio halte. "Wir haben viel mit Emilio gemacht. Er ist auch noch nicht ganz weg, er ist noch da. Das merke ich", so Simone.

Der Geist ihres Sohnes mache sich immer wieder bemerkbar: "Manchmal fallen bei uns Bilder von der Wand."

Diese übersinnliche Verbindung zu ihrem Kind wurde schon in der Nacht seines Todes spürbar. "Ich war die ganze Nacht wach und konnte nicht schlafen. Ich habe dann im Zimmer meines Sohnes geschlafen, was ich normalerweise nie tue, und dann hat das ganze Haus vibriert."

"Keiner hat das gehört außer mir – und dann klingelte das Telefon", berichtet sie von den Stunden vor der Todesnachricht aus Portugal.