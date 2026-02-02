Simone Ballack erlebt Übersinnliches mit totem Sohn: "Er ist noch da"
Gold Coast (Australien) - An Tag zehn von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" erzählt Unternehmerin Simone Ballack (49) am Lagerfeuer von übersinnlichen Erlebnissen.
Simone hat 2021 ihren Sohn Emilio (†18) bei einem Quad-Unfall in Portugal verloren. Seitdem setzt sie sich mit dem Leben nach dem Tod auseinander.
Im Dschungelcamp berichtet sie den Teilnehmern, dass ihre Freundin ein Medium sei, das Kontakt zu Emilio halte. "Wir haben viel mit Emilio gemacht. Er ist auch noch nicht ganz weg, er ist noch da. Das merke ich", so Simone.
Der Geist ihres Sohnes mache sich immer wieder bemerkbar: "Manchmal fallen bei uns Bilder von der Wand."
Diese übersinnliche Verbindung zu ihrem Kind wurde schon in der Nacht seines Todes spürbar. "Ich war die ganze Nacht wach und konnte nicht schlafen. Ich habe dann im Zimmer meines Sohnes geschlafen, was ich normalerweise nie tue, und dann hat das ganze Haus vibriert."
"Keiner hat das gehört außer mir – und dann klingelte das Telefon", berichtet sie von den Stunden vor der Todesnachricht aus Portugal.
Samira über Simones Erlebnisse: "Einfach nur grauenvoll"
In einer letzten Nachricht meldete sich Emilio damals bei Simone: "Die letzte WhatsApp von meinem Sohn waren zwei Herzen. Er hat mal ein Herz geschickt, mal ein Küsschen, aber nie zwei Herzen."
Für die 49-Jährige steht fest: "Wenn Menschen sterben, sind ihre Energien trotzdem noch hier, zumindest eine gewisse Zeit. Es ist ein Prozess, bis man die Welt verlässt. Irgendwann gehen die Seelen ganz."
Bewegt von den Erzählungen ist besonders Samira: "Ich finde es krass, was Simone erlebt hat. Einfach nur grauenvoll. Sie hat eine letzte Nachricht von ihrem Kind auf dem Handy, aber er existiert nicht mehr. Mir tut das so leid für sie. Es ist das Schlimmste, was einer Mama je passieren kann."
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft noch bis zum 9. Februar immer täglich zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL und auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: RTL