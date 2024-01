Zyklon rast aufs Dschungelcamp zu: Was wird aus den Promis? RTL hat Notfallplan!

Sollte der Zyklon auf die australische Ostküste treffen, könnte das RTL-Dschungelcamp am Wochenende überflutet werden. © RTL / Stefan Thoyah

Bislang blieb der diesjährige Cast von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" von etwaigen Wetter-Kapriolen noch verschont, doch schon am Wochenende könnte es dafür umso dicker kommen.

Laut australischen Meteorologen braucht sich derzeit über dem Südpazifik der Zyklon "Kirrily" zusammen. Sollte dieser tatsächlich auf die Ostküste treffen, könnte das Areal, in dem sich die Camper aufhalten, überflutet werden.

Was passiert dann mit den Promis? "Extreme Wetterlagen kommen in der Region immer wieder vor. Um die Sicherheit der Stars und aller Mitarbeitenden stets zu gewährleisten, sind wir grundsätzlich auf solche Ereignisse vorbereitet", erklärte ein RTL-Sprecher gegenüber "Bild".

Wie schon in der Vergangenheit würden die Kandidatinnen und Kandidaten im Fall der Fälle in der Hütte mit dem Dschungel-Telefon in Sicherheit gebracht.

Sollte diese Maßnahme nicht für ausreichend Schutz sorgen, greift ein akribisch vorbereiteter Evakuierungsplan. Über unterschiedliche Pfade werden die Camper dabei zu einer nahegelegenen Straße gebracht.