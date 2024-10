Beata aus dem Erzgebirge hat Geschenke für die DSDS-Jury dabei

In der sechsten Folge DSDS will auch Beata Strausa (53) aus Aue den begehrten "blauen Zettel" für die nächste Runde von der Jury bekommen.

Von Raik Bartnik

Rust/Aue - Der Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) ist in der mittlerweile 21. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (RTL) Schauplatz der Jury-Castings. In der sechsten Folge (Mittwoch, 20.15 Uhr) will auch Beata Strausa (53) aus Aue (Erzgebirge) den begehrten "blauen Zettel" für die nächste Runde von der Jury um "Pop-Titan" Dieter Bohlen (70) bekommen.

Die diplomierte Grafikerin (53) zeigt der Jury stolz ihre Kunstwerke. © RTL / Markus Hertrich "Mein großes Ziel ist es, die Leute mit meinem Gesang zu berühren", sagt die gebürtige Lettin. "Zu Hause bei mir klappt das ziemlich gut, aber ob ich das auch vor der Jury so kann, weiß ich nicht." Beata lebt seit 18 Jahren in Deutschland und ist in Aue/Bad Schlema Malerin und Schmuckdesignerin mit eigener Galerie ("Beatas Galerie"). In Lettland war sie auf der Kunstakademie Riga und ist diplomierte Grafikerin.

Vor ihrem Auftritt zeigt die 53-Jährige der Jury stolz ihre mitgebrachten Kunstwerke und erzählt von ihrem Traum, einmal bei DSDS mitsingen zu dürfen. Dann zieht sie alle Register und packt jede Menge Geschenke aus: selbst gebackener Kuchen und Kekse von ihrer Mutter aus Lettland.

Beata Strausa (53) aus Aue verwirklichte ihren Traum, einmal bei DSDS mitsingen zu dürfen. © RTL / Markus Hertrich