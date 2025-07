DSDS-Jury offiziell bestätigt: Dieses Star-Duo sitzt neben Poptitan Dieter Bohlen

Sängerin Isi Glück (34) feiert nicht nur auf der Partyinsel Mallorca große Erfolge, sondern ist auch in der deutschen TV-Landschaft keine Unbekannte. © Thomas Banneyer/dpa

Dass sich beim RTL-Klassiker etwas ändern könnte, hatte sich seit Monaten angedeutet. In der zurückliegenden Staffel hatten neben Bohlen noch Rapperin Loredana (29), Schlagersängerin Beatrice Egli (37) und Popsänger Pietro Lombardi (33) in der Jury gesessen.

Kurz vor dem Finale gab Lombardi bekannt, dass er ausscheiden werde. Rapper Bushido wiederum trat in der Show als Überraschungsgast auf. Schon damals kamen schnell Spekulationen auf, dass der 46-Jährige künftig selbst in der Jury sitzen könne.

In all den Jahren seit dem Start der Show 2002 hat es bei DSDS immer mal Wechsel in der Jury gegeben. Dieter Bohlen war als Einziger fast immer dabei. Einzig in der 19. Staffel war der langjährige Jury-Chef durch Schlagersänger Florian Silbereisen (43) ersetzt worden. In der 20. Staffel kehrte er aber zurück.

Die Ausstrahlung der neuen Staffel ist nach Angaben von RTL im Frühjahr 2026 bei RTL und vorab auf RTL+ geplant. Noch kann man sich bewerben.