DSDS-Jury in Thailand entsetzt: "Du warst einer der Schlechtesten, den wir bisher gesehen haben"

Phuket/Köln - Nur noch 19 Teilnehmer sind in der aktuellen Staffel von " Deutschland sucht den Superstar " übrig geblieben. Auch die zwei Salzgitteraner Monika (21) und Isa (22) sind noch dabei. Haben sie es in die nächste Runde geschafft?

V.l.n.r.: Leony (25), Katja Krasavice (26), Pietro Lombardi (30) und Dieter Bohlen (68) mussten das Teilnehmerfeld wieder schmälern. © RTL/Markus Hertrich

Im Urlaubsparadies Phuket in Thailand ging es in die nächste Runde des Ausland-Recalls. Am Ende des Tages mussten fünf Teilnehmer wieder ihren Traum des nächsten deutschen Superstars aufgeben.

Noch immer dabei sind Monika und Isa aus Salzgitter (Niedersachsen). Während Monika durchweg gute Kritiken von der Jury, bestehend aus Dieter Bohlen (68), Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26) und Leonie "Leony" Burger (25) erhielt, musste Isa zuletzt zittern und wurde angezählt.

Zunächst überwog aber wieder die Freude über die traumhaft schöne Unterkunft. Ein großer Pool und viel Natur frohlockten die Teilnehmer in Ekstase.

Nach dem Kampf um die besten Zimmer und Betten ging es auch direkt an die Aufteilung der Teams.

Isa wurde durch die DSDS-Zweitplatzierte (Staffel 1) und Stimmtrainerin Juliette Schoppmann (42) zusammen mit Felix (27) und Sidan (23) in eine Gruppe zusammengelegt. Gemeinsam mussten sie vor der Jury den Song "Shape of you" von Ed Sheeran (32) singen.

Für Monika ging es in eine gemeinsame Gruppe mit Teilnehmerin Rose (24) und Olga (29). Sie hatten den Titel "Snap" der Sängerin Rosa Linn (22) aufgetragen bekommen.