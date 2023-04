DSDS-Siegerin Marie Wegener von Ex-Manager verklagt!

Duisburg - Mit nur 16 Jahren gewann Marie Wegener (21) 2018 die 15. Staffel von " Deutschland sucht den Supersta r " - seitdem ist sie vor allem als Musical-Darstellerin erfolgreich. Doch nun droht der bisherige Tiefpunkt in ihrer noch jungen Karriere: Die Duisburgerin wird von ihrem ehemaligen Manager verklagt!

Wegener soll "ungerechtfertigt einseitig" aus ihrem Vertrag ausgestiegen sein. Nun will er das Geld, das er angeblich in sie investiert habe, zurück.

Wie das regionale News-Portal 24Rhein berichtete, geht es in dem Zivilprozess um Vertragsstreitigkeiten. Ihr ehemaliger Manager, ein Musikveranstalter aus Würzburg, verlangt Geld von der Sängerin.

Marie Wegener gewann mit 16 Jahren bei DSDS. © dpa/Henning Kaiser

"Der Kläger beruft sich jetzt auf angebliche Ansprüche einer angeblichen Gesellschaft, die von den Parteien aber nie gegründet wurde. Wir sind daher der festen Überzeugung, dass die Klage vollumfänglich abgewiesen wird", erklärte Cronemeyer.

Wegener war zum ersten Mal im Jahre 2013 ins Licht der Öffentlichkeit getreten, als sie an der ersten Staffel von "The Voice Kids" teilnahm. Damals schied sie allerdings in der Battle Round gegen die spätere Siegerin aus.



Wesentlich erfolgreicher war drei Jahre später ihre Teilnahme bei DSDS. Mit nur 16 Jahren wurde sie zur bis dato jüngste Gewinnerin der Castingshow.

Zuletzt tourte sie als Bella im Musical "Die Schöne und das Biest" durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.