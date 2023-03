Leony über DSDS-Zoff zwischen Bohlen und Krasavice: "Ich hoffe, es bleibt so ruhig"

Leony hat am Freitag ihr erstes Album mit dem Titel "Somewhere In Between" herausgebracht. © Hendrik Schmidt/dpa

Bevor die Kandidaten am Samstag um die letzten Tickets für die Live-Shows kämpfen, wollte es TAG24 genau wissen und hat Leony am Rande ihrer Album-Release-Party in Berlin zu ihrer neuen Rolle und natürlich auch zum Bohlen-Katja-Beef befragt.

"Anfangs war es eine Riesen-Herausforderung, einfach tausend Kameras, tausend Leute am Set, ich muss Leute bewerten und bin die ganze Zeit so präsent. Man hat sich aber relativ schnell eingefunden in die neue Rolle. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht", verriet die 25-Jährige am TAG24-Mikrofon.

Zu Dieter Bohlen (69) pflegt die gebürtige Bayerin ein ganz besonderes Verhältnis. 2020 veröffentlichten sie eine neue Version des Kult-Songs "Brother Louie". Der Kontakt riss danach nie ab. So kam dann auch DSDS ins Gespräch.

"Letztes Jahr im August kam dann die finale Anfrage. Ich habe auch von einem Vögelchen gehört, dass Dieter sich sehr, sehr für mich eingesetzt hat, dass ich dieses Jahr auf dem Stuhl sitzen darf."

Der DSDS-Guru stand erst vor wenigen Wochen wegen des "Durchnudel"-Skandals noch scharf in der Kritik. Der Grund: Bohlen hatte sich mal wieder verbal im Ton vergriffen, schoss scharf gegen die "Are You The One"-Teilnehmerin Jill Lange (22). Er wollte wissen, ob sie auch etwas Normales mache oder sich nach ihrem Abi habe "durchnudeln" lassen.