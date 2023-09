"Einspruch, Schatz" mit ChrisTine Urspruch: Kreislauf-Kollaps, Nacktheit, Sex

Leipzig - In der neuen Anwalts-Serie "Einspruch, Schatz" wird "Tatort"-Rechtsmedizinerin ChrisTine Urspruch (52) als Eva Schatz zur Juristin mit Herz. Gleich in der Primetime-Auftaktfolge am Freitagabend erlebt Ihr eine dreckige Scheidungsschlacht - alles mit jeder Menge Humor und flotten sowie fiesen Sprüchen.