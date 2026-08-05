Eiskalte Jury-Schlappe bei "Das große Backen": "Die arme Sau, die den Teller hier vorgebracht hat"

Nuthe-Urstromtal - Woche zwei in der SAT.1-Sendung " Das große Backen ": Bei Jurastudent Kayahan (24) läuft irgendwie alles schief. Das eiskalte Jury-Urteil lässt nicht lange auf sich warten.

Kayahan (24) vermasselt seine ersten beiden Rezepte bei "Das große Backen". © Joyn/Claudius Pflug

Zum Jubiläum von 100 Folgen "Das große Backen" sollen die Kandidaten in 100 Minuten ein Rezept mit Brandteig vorzeigen.

Kayahan aus Salzgitter (Niedersachsen) setzt den Juroren Bettina Schliephake-Burchardt (55), Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes, und Spitzenpatissier Christian Hümbs (44) Brandteig-Éclairs mit Physalis-Basilikum-Creme vor. Beim ersten Bissen verzieht die Jury das Gesicht.

Bettina bezeichnet die Kombination aus Physalis und Basilikum als "ungewöhnlich", Christian spricht davon, "noch nie so etwas gegessen zu haben" - und das nicht auf die positive Art.

Die technische Prüfung - Bärentatzen in Herzform mit Ganache-Füllung und Schokoglasur - läuft für Kayahan dann komplett aus dem Ruder.

In den letzten Sekunden verzählt er sich und setzt der Jury statt den geforderten neun gleich zehn Kekse vor. Blöd nur, dass einer davon komplett zerfällt.