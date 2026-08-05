Eiskalte Jury-Schlappe bei "Das große Backen": "Die arme Sau, die den Teller hier vorgebracht hat"
Achtung, Spoiler!
Nuthe-Urstromtal - Woche zwei in der SAT.1-Sendung "Das große Backen": Bei Jurastudent Kayahan (24) läuft irgendwie alles schief. Das eiskalte Jury-Urteil lässt nicht lange auf sich warten.
Zum Jubiläum von 100 Folgen "Das große Backen" sollen die Kandidaten in 100 Minuten ein Rezept mit Brandteig vorzeigen.
Kayahan aus Salzgitter (Niedersachsen) setzt den Juroren Bettina Schliephake-Burchardt (55), Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes, und Spitzenpatissier Christian Hümbs (44) Brandteig-Éclairs mit Physalis-Basilikum-Creme vor. Beim ersten Bissen verzieht die Jury das Gesicht.
Bettina bezeichnet die Kombination aus Physalis und Basilikum als "ungewöhnlich", Christian spricht davon, "noch nie so etwas gegessen zu haben" - und das nicht auf die positive Art.
Die technische Prüfung - Bärentatzen in Herzform mit Ganache-Füllung und Schokoglasur - läuft für Kayahan dann komplett aus dem Ruder.
In den letzten Sekunden verzählt er sich und setzt der Jury statt den geforderten neun gleich zehn Kekse vor. Blöd nur, dass einer davon komplett zerfällt.
Jury rechnet mit Kayahan (24) ab: "Schade, dass so etwas hier präsentiert wird"
"Ich kann die Sachen packen, ich fahr nach Hause", meint der 24-Jährige missmutig.
Die Back-Profis sind von Kayahans Ergebnis schwer enttäuscht. "Schade, dass so etwas hier präsentiert wird", meint Bettina. Christian findet noch klarere Worte: "Die arme Sau, die den Teller hier vorgebracht hat."
An den Mürbeteigplätzchen stimmt so gar nichts. Sie sind brüchig, die Füllung tritt aus und die Glasur ist auf der falschen Seite. Autsch!
Kayahan bleibt nur noch eine Chance: Kann er Bettina und Christian in Runde 3 mit seiner Nachbildung einer Sandeimer-Torte überzeugen?
Diese zwei Hobbybäcker zittern bei "Das große Backen"
Und siehe da: Zwar hätten sich die Juroren bei dem Kuchen etwas mehr Risiko gewünscht, geschmacklich gibt es aber nichts auszusetzen.
Am Ende müssen der junge Hobbybäcker und Mitstreiterin Constanze (61) um den Einzug in die nächste Woche zittern. Doch da die Hamburgerin bei ihrer Rosen-Torte schlimm gepatzt hat, schafft es Kayahan unter Tränen haarscharf in die nächste Runde.
"Das große Backen" läuft mittwochs um 20.15 Uhr auf SAT.1 oder jederzeit auf Joyn.
Titelfoto: Joyn/Claudius Pflug