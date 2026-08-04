"Beleidige mich als Schlam**, Fot**, Hu**": Sollte diese Dschungel-Diva erneut aus der Show geworfen werden?

Kolumbien - Man nehme zehn streitsüchtige Reality-TV-Frauen, stecke sie in den kolumbianischen Regenwald, kürze ihnen das Budget ... und herauskommt die neue Joyn-Show " Dschungel Divas ". In der zweiten und dritten Folge wird's richtig hässlich.

Jessi (25) fühlt sich von Janinas Aussage angegriffen. © Joyn

Als Jessica (25) zum wiederholten Mal von Janina Youssefian (43) mitten im Satz unterbrochen wird, platzt ihr der Kragen. "Halt die Schnauze, Junge!", schreit sie und will sich der Situation entziehen.

Doch mit ihrer Antwort an die Transfrau geht Janina dann ganz tief unter die Gürtellinie: "Erstmal bist du ein Junge, und nicht ich!"

Nicht nur die anderen "Dschungel Divas" sind geschockt, vor allem natürlich Jessi selbst ist außer sich: "Beleidige mich als Schlam**, Fot**, Hu**, aber warum musst du auf meine Vergangenheit gehen?"

Janina - die ja vor wenigen Jahren bereits wegen einer rassistischen Entgleisung aus dem Dschungelcamp geworfen wurde - mimt das Unschuldslamm und behauptet, sie habe sich zuerst durch das Wort "Junge" getriggert gefühlt.

Diese Ausrede entlarvt Jessi aber natürlich sofort: "Du brauchst dich nicht so dumm stellen. Du weißt ganz genau, was du sagst und was du tust. Du hast das gezielt gesagt, um mich zu verletzen."

Am Ende sprechen sich die beiden Frauen aus und Janina lässt sich sogar zu einer Entschuldigung hinreißen. Man kommt allerdings nicht umhin, sich richtige Konsequenzen für eine solch widerliche Aussage zu wünschen.