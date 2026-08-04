TV-Millionär provoziert, Produktion greift ein: "Mit der wische ich mir das Ar***loch ab und schmeiße es weg"
Thailand - In der zweiten Folge der neuen "Villa der Versuchung"-Staffel stehen die Promis weiterhin vor einer schier unlösbaren Aufgabe: kein unnötiges Geld auszugeben. Besonders ein Österreicher fällt negativ auf.
Roland Ludomirska (55) macht sich beim gesamten Cast unbeliebt, indem er über "Schnorrer" und Sparfüchse herzieht. Besonders Thorsten Legat (57) fühlt sich angesprochen und noch dazu aus irgendeinem Grund in seinem Ego verletzt.
"Ich hab die Schnauze voll von solchen Hornochsen", verliert der Ex-Fußballer die Fassung. "So ein individueller narzisstischer Veranlagungsmensch! Kannst froh sein, dass ich dich nicht rauskauf aus deinem Unternehmen."
Plötzlich scheint der 57-Jährige dringlich beweisen zu wollen, wie gut situiert er doch ist: "Ich habe zwei Unternehmen und ich hab ein Imperium!"
Davon ist der Selfmade-Millionär und Käse-Verkäufer Roland aber nicht so wirklich beeindruckt. "Ich kenne so viele Menschen, die haben viel mehr Geld als du. Aber Geld ist nichts. Geld ist eine Serviette, mit der wische ich mir das Ar***loch ab und schmeiße es weg!"
Villa der Versuchung: Roland Ludomirska macht sich keine Freunde
Doch auch Rolands Landsmann Erik (27) kommt nicht mit seiner herablassenden Attitüde klar. Immer wieder geraten die beiden Österreicher aneinander, beim Streit um das Luxus-Bett wird's dann richtig ungemütlich.
"Du bist asozial, du verhältst dich wie ein Neandertaler!", teilt Roland aus - und muss sofort von Erik einstecken: "Wer bist du? Du bist der Dreck unter meinen Fingernägeln. Solche Leute wie dich hab ich früher in den Spind eingesperrt, du Depp."
Die beiden Männer schaukeln sich immer weiter gegenseitig hoch und kommen sich dabei gefährlich nahe, sodass schließlich sogar die Produktion eingreift.
"Stars, bitte geht auseinander!", ertönt eine Durchsage in der Villa. Denn eine körperliche Auseinandersetzung würde das Show-Ende für beide Beteiligten bedeuten.
"Villa der Versuchung" läuft ab sofort immer montags um 20.15 Uhr in SAT.1 und jederzeit auf Joyn.
Titelfoto: Montage Joyn