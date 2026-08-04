TV-Millionär provoziert, Produktion greift ein: "Mit der wische ich mir das Ar***loch ab und schmeiße es weg"

Thailand - In der zweiten Folge der neuen " Villa der Versuchung "-Staffel stehen die Promis weiterhin vor einer schier unlösbaren Aufgabe: kein unnötiges Geld auszugeben. Besonders ein Österreicher fällt negativ auf.

Thorsten Legat (57) lässt sich nur allzu leicht provozieren. © Joyn

Roland Ludomirska (55) macht sich beim gesamten Cast unbeliebt, indem er über "Schnorrer" und Sparfüchse herzieht. Besonders Thorsten Legat (57) fühlt sich angesprochen und noch dazu aus irgendeinem Grund in seinem Ego verletzt.

"Ich hab die Schnauze voll von solchen Hornochsen", verliert der Ex-Fußballer die Fassung. "So ein individueller narzisstischer Veranlagungsmensch! Kannst froh sein, dass ich dich nicht rauskauf aus deinem Unternehmen."

Plötzlich scheint der 57-Jährige dringlich beweisen zu wollen, wie gut situiert er doch ist: "Ich habe zwei Unternehmen und ich hab ein Imperium!"

Davon ist der Selfmade-Millionär und Käse-Verkäufer Roland aber nicht so wirklich beeindruckt. "Ich kenne so viele Menschen, die haben viel mehr Geld als du. Aber Geld ist nichts. Geld ist eine Serviette, mit der wische ich mir das Ar***loch ab und schmeiße es weg!"