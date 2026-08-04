TV-Millionär provoziert, Produktion greift ein: "Mit der wische ich mir das Ar***loch ab und schmeiße es weg"

1.677 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In der zweiten Folge der neuen "Villa der Versuchung"-Staffel stehen die Promis weiterhin vor einer schier unlösbaren Aufgabe: kein unnötiges Geld auszugeben.

Von Annika Rank

Thailand - In der zweiten Folge der neuen "Villa der Versuchung"-Staffel stehen die Promis weiterhin vor einer schier unlösbaren Aufgabe: kein unnötiges Geld auszugeben. Besonders ein Österreicher fällt negativ auf.

Thorsten Legat (57) lässt sich nur allzu leicht provozieren.
Thorsten Legat (57) lässt sich nur allzu leicht provozieren.  © Joyn

Roland Ludomirska (55) macht sich beim gesamten Cast unbeliebt, indem er über "Schnorrer" und Sparfüchse herzieht. Besonders Thorsten Legat (57) fühlt sich angesprochen und noch dazu aus irgendeinem Grund in seinem Ego verletzt.

"Ich hab die Schnauze voll von solchen Hornochsen", verliert der Ex-Fußballer die Fassung. "So ein individueller narzisstischer Veranlagungsmensch! Kannst froh sein, dass ich dich nicht rauskauf aus deinem Unternehmen."

Plötzlich scheint der 57-Jährige dringlich beweisen zu wollen, wie gut situiert er doch ist: "Ich habe zwei Unternehmen und ich hab ein Imperium!"

Sieben Menschen sterben: Superyacht wegen weltgrößtem Mega-Mast gekentert?
TV & Shows Sieben Menschen sterben: Superyacht wegen weltgrößtem Mega-Mast gekentert?

Davon ist der Selfmade-Millionär und Käse-Verkäufer Roland aber nicht so wirklich beeindruckt. "Ich kenne so viele Menschen, die haben viel mehr Geld als du. Aber Geld ist nichts. Geld ist eine Serviette, mit der wische ich mir das Ar***loch ab und schmeiße es weg!"

Der Übeltäter ist Roland Ludomirska (55, l.), der gegen reiche Sparfüchse austeilt.
Der Übeltäter ist Roland Ludomirska (55, l.), der gegen reiche Sparfüchse austeilt.  © Joyn

Villa der Versuchung: Roland Ludomirska macht sich keine Freunde

Roland (l.) und Erik (27) werden in diesem Leben keine Freunde mehr.
Roland (l.) und Erik (27) werden in diesem Leben keine Freunde mehr.  © Joyn

Doch auch Rolands Landsmann Erik (27) kommt nicht mit seiner herablassenden Attitüde klar. Immer wieder geraten die beiden Österreicher aneinander, beim Streit um das Luxus-Bett wird's dann richtig ungemütlich.

"Du bist asozial, du verhältst dich wie ein Neandertaler!", teilt Roland aus - und muss sofort von Erik einstecken: "Wer bist du? Du bist der Dreck unter meinen Fingernägeln. Solche Leute wie dich hab ich früher in den Spind eingesperrt, du Depp."

Die beiden Männer schaukeln sich immer weiter gegenseitig hoch und kommen sich dabei gefährlich nahe, sodass schließlich sogar die Produktion eingreift.

Hohe Nachzahlung für TV-Promi: "Das Finanzamt hat mich gef*ckt - drei Nächte Berghain ist nichts dagegen"
TV & Shows Hohe Nachzahlung für TV-Promi: "Das Finanzamt hat mich gef*ckt - drei Nächte Berghain ist nichts dagegen"

"Stars, bitte geht auseinander!", ertönt eine Durchsage in der Villa. Denn eine körperliche Auseinandersetzung würde das Show-Ende für beide Beteiligten bedeuten.

"Villa der Versuchung" läuft ab sofort immer montags um 20.15 Uhr in SAT.1 und jederzeit auf Joyn.

Titelfoto: Montage Joyn

Mehr zum Thema TV & Shows: