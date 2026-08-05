Hohe Nachzahlung für TV-Promi: "Das Finanzamt hat mich gef*ckt - drei Nächte Berghain ist nichts dagegen"
Thailand - Auch in der 2. Staffel der SAT.1-Show "Villa der Versuchung" gilt es, den mit 250.000 Euro gespickten Jackpot möglichst nicht anzurühren. Für einige verwöhnte Promis eine schier unlösbare Aufgabe.
Gerade mal 9199 Euro Gewinnsumme sackte Jasmin Herren (47) in der 1. Staffel ein. Schuld waren die teils unwiderstehlichen Versuchungen, die ihren (hohen) Preis hatten.
Das schreckt vor allem Tatjana Gsell (55) ab. Die letztmalig 2018 im Dschungelcamp aufgetretene Blondine stehe für Luxus, Lifestyle und Glamour. Dass sie nun sogar für ihre eigenen mitgebrachten Klamotten blechen muss, lässt vor allem die Männer die Kröten nur so wegfliegen sehen.
Probleme mit Geld scheint auch Jenny Elvers (54) zu haben: "Das Finanzamt hat mich gef*ckt. Da ist drei Nächte Berghain gar nichts dagegen."
Ein offenbar prall gefülltes Konto hat hingegen Thorsten Legat (57). Zumindest war es schon mal so voll, dass er auf einen Schlag 6,2 Millionen Euro für eine Luxusvilla bezahlt hat. Heute besitze der Ex-Fußballprofi rund 82 Immobilien. Immerhin klug investiert.
Villa der Versuchung: Früherer Kinderfernsehen-Moderator verdient maximal 2300 Euro im Monat
Mit deutlich weniger muss Paddy Kroetz (47) auskommen. Der frühere Super-RTL-Moderator habe monatliche Geldeingänge von 1500 bis 2300 Euro, lebt in einer Kölner Einzimmer-Wohnung.
Hart: In der thailändischen Villa sind lediglich Kartoffeln kostenlos - eiskalt und ungewürzt.
"Am Billigsten ist es, Kartoffeln zu essen und nackt zu sein", rechnet Käse-Designer (ist er wirklich!) Roland Ludomirska (55) superklug vor.
3000 Euro für einen Pooltag, 1500 für eine Nacht im Bett, 300 für ein einziges Ei - der Jackpot schrumpft rapide. Für Jens Hilbert (48) "fast unmöglich, dass wir nicht im Minus rausgehen".
Schon nach der 1. Folge sind nur noch 185.000 Euro im Jackpot. 65.000 Euro sind schon futsch. Wie soll das weitergehen?
TV- und Streaming-Hinweis: "Villa der Versuchung", läuft ab sofort immer montags um 20.15 Uhr in SAT.1 und jederzeit auf Joyn.
Titelfoto: Bildmontage: Joyn