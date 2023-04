Per Blasrohr ins Land der Träume: Traurige Abgänge im Zoo Leipzig

Zwei weg, einer neu: Veränderungen bei den Tüpfelhyänen. © Mitteldeutscher Rundfunk

Den beiden Tüpfelhyänen Haki und Hondo steht ein Umzug bevor. Die fellbepackten Jungs sollen 150 Kilometer entfernt der Messestadt ihr neues Quartier beziehen.

"Wir geben die heute ab in den Tierpark Berlin", erzählt Tiefpflegerin Janine Bürger. "Der Doc kommt gleich rein, sie werden beide in Narkose gelegt und dann in die Kisten reingelegt, wachen in den Kisten auf und dann geht's los."

Zootierarzt Dr. Andreas Bernhard zieht die Spritzen auf und betäubt die in der freien Natur südlich der Sahara in Afrika vorkommenden Raubtiere per Blasrohr.

Nachdem die Männchen ins Land der Träume gegangen sind und das Betreten der Gehege möglich, wird der tierische Knockout gleich noch für Auffrischungsimpfungen gegen Tollwut und die Viruserkrankung Staube genutzt.

"Berlin möchte die Jungs gern haben und wir kriegen im Tausch dafür ein neues Zuchtmännchen", berichtet Bürger weiter. Geplant sei eine Zucht mit den Weibchen, die bereits in Leipzig sind.

Der Abschied von Haki und Hondo falle den Pfleger "schwer, weil die Jungs sehr zugänglich waren. Aber mal gucken, wie der Neue dann ist."