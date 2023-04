Zoo Leipzig: Aufruhr im Gondwanaland!

Leipzig - 16.500 Quadratmeter Fläche misst die Riesen-Tropenhalle "Gondwanaland" im Zoo Leipzig . In der neuen " Elefant, Tiger & Co. "-Folge müssen dort gleich mehrere frei laufende und fliegende Tiere gefunden werden. Gar nicht mal so einfach!

In der neuen Episode der beliebten MDR-Sendung sind Vogelpflegerin Lisa Fischer und Kollege Steffen Thies in der von mehr als 140 Tierarten beheimateten Tropenhalle - die größte Europas - zunächst auf den Spuren der Viktoria-Krontauben.

Außerdem sieht man in der Folge den brütenden Nandu-Hahn Hannibal, der seit 40 Tagen und noch für weitere 32 Tage starr auf dem Ei sitzen bleibt. Eben so lange, bis das Küken schlüpft.

Schlag auf Schlag geht es auch auf der kleinen Farm "El Ranchito", wo derzeit nahezu täglich Küken aller Rassen und Farben schlüpfen. Außerdem gibt es zuckersüß-tollpatschige Babys bei den Zwergziegen und auch ein kleines und noch blindes Oster-Kaninchen holt Pfleger Florian Rimpler aus einer der Wurfboxen.

Was im Zoo noch so los ist, seht Ihr in der aktuelle "Elefant, Tiger & Co."-Folge 1022 unter dem Titel "Suchen und Finden unter Palmen" jederzeit auf Abruf in der Mediathek.