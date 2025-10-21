Besonderes Praktikum: Teenies arbeiten im Zoo und werden dabei gefilmt
Leipzig - Bei diesem Praktikum bekommen sechs Teenager einen ganz besonderen Einblick: Im Rahmen der MDR-Dokuserie "Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage" dürfen sie hinter die Kulissen großer Zoos schauen und müssen selbst mit anpacken. Die Dreharbeiten für Staffel vier haben in dieser Woche begonnen.
Die erste Station für die sechs Teenies ist der Zoo Dresden. Seit Montag lernen sie dort alles über die Arbeit als Tierpfleger von klassischen Aufgaben wie Füttern und Saubermachen bis hin zu Artenschutz und nachhaltiger Bewirtschaftung eines Zoos.
In Dresden wartet auch direkt eine Überraschung auf die Praktikanten. Sie werden angelernt von Emilio, der in Staffel 2 der Dokuserie teilnahm und mittlerweile eine Ausbildung als Tierpfleger dort begonnen hat.
Werden die sechs Teenager aus dieser Staffel auch später einmal diesen Weg einschlagen? In diesem Jahr stellen sich Alida und Anton-Toni aus Sachsen, Djibril aus Nordrhein-Westfalen, Konstantin aus Baden-Württemberg, Lilly aus Sachsen-Anhalt und Noëmi aus Thüringen dem Abenteuer.
Neben dem Zoo Dresden lernen die Jugendlichen auch noch die Arbeit im Zoo Leipzig und im Zoo Gera kennen.
Teenager leben in einer WG zusammen
Sie sollen Verantwortung übernehmen, lernen, wie man Tiere auf ein Leben in geschützten Lebensräumen vorbereitet und mitbekommen, wie viel Einsatz es braucht, um bedrohten Arten zu helfen.
Eine weitere Herausforderung wird es, herauszufinden, wie die Tiere auf die Jugendlichen reagieren und wie es sich anfühlt, die Schulbank gegen eine Schubkarre zu tauschen und in den Arbeitsalltag einzutauchen.
Außerdem leben die Teenies für drei Wochen zusammen in einer WG und müssen nicht nur während der Arbeit zusammen klarkommen, sondern auch darüber hinaus.
Wie ihnen das gelingt, wird in der vierten Staffel von "Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage" zu sehen sein, die voraussichtlich Ende 2026 bei KiKA ausgestrahlt wird. Bis dahin könnt Ihr die erst kürzlich veröffentlichte dritte Staffel zur Überbrückung in der ARD-Mediathek anschauen.
