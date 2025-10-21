Besonderes Praktikum: Teenies arbeiten im Zoo und werden dabei gefilmt

Leipzig - Bei diesem Praktikum bekommen sechs Teenager einen ganz besonderen Einblick: Im Rahmen der MDR-Dokuserie "Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage" dürfen sie hinter die Kulissen großer Zoos schauen und müssen selbst mit anpacken. Die Dreharbeiten für Staffel vier haben in dieser Woche begonnen.

V.l.n.r.: Alida, Lilly, Noëmi, Anton, Konstantin und Djibril absolvieren das besondere Praktikum. © MDR/C

Die erste Station für die sechs Teenies ist der Zoo Dresden. Seit Montag lernen sie dort alles über die Arbeit als Tierpfleger von klassischen Aufgaben wie Füttern und Saubermachen bis hin zu Artenschutz und nachhaltiger Bewirtschaftung eines Zoos.

In Dresden wartet auch direkt eine Überraschung auf die Praktikanten. Sie werden angelernt von Emilio, der in Staffel 2 der Dokuserie teilnahm und mittlerweile eine Ausbildung als Tierpfleger dort begonnen hat.

Werden die sechs Teenager aus dieser Staffel auch später einmal diesen Weg einschlagen? In diesem Jahr stellen sich Alida und Anton-Toni aus Sachsen, Djibril aus Nordrhein-Westfalen, Konstantin aus Baden-Württemberg, Lilly aus Sachsen-Anhalt und Noëmi aus Thüringen dem Abenteuer.

Neben dem Zoo Dresden lernen die Jugendlichen auch noch die Arbeit im Zoo Leipzig und im Zoo Gera kennen.