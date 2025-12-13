Nikolaus-Bescherung im Leipziger Zoo: Nur die Elefanten müssen auf Diät?
Leipzig - Zum Nikolaustag haben sich die Tierpfleger im Leipziger Zoo wieder allerhand Überraschungen einfallen lassen und fleißig gebastelt. Bei den Elefanten wird hingegen ganz genau hingeschaut: Beim "Body Condition Scoring" (zu Deutsch: Körperzustandsbewertung) bleibt keine Rundung unbemerkt.
"Ich habe mir gedacht, wir könnten doch für die Schimpansen mal ein kleines Weihnachten feiern", sagt Tierpflegerin Manuela Klöden in der aktuellen Folge der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co.", während sie in der Küche an 22 Überraschungskisten werkelt. "Jetzt kriegt hier jeder was Schönes rein. Wir haben getrocknete Äpfel, Hundefutter, Sonnenblumenkerne, und dann habe ich den Affen noch Kekse gebacken."
Auch die Erdmännchen gehen nicht leer aus: Versteckt in alten Stiefeln gibts verschiedenste Leckereien, wie Mäuse und Paprikas.
Für Ameisenbärin Bardana gibts hingegen mehrere Säckchen voll mit Mehlwürmern, um die Weihnachtszeit zu versüßen.
"Ich höre es schon schnaufen nebenan, das ist gut", sagt Tierpfleger Florian auf dem Weg zum Gehege des langnasigen Säugetiers. "Die Hauptorientierung bei den Ameisenbären geht über die Nase."
Elefanten werden kritisch beäugt
"Wir wollen einfach mal gucken, in welcher körperlichen Verfassung unsere Tiere sind", sagt Tierpfleger Paul im Elefantentempel. "Nicht nur anhand des Gewichts, sondern auch am Erscheinungsbild."
Mit dabei ist auch Tierarzt Christian Schiffmann, der sich in seiner Doktorarbeit mit dem Körperbau von Elefanten beschäftigt hat. Anhand von Fotoschablonen werden die Dickhäuter verschiedenen Kategorien, zwischen eins (zu dünn) und zehn (zu dick) zugeordnet.
"Für Hunde, Katzen und Pferde ist das schon seit 30, 40 Jahren eine Methode", sagt Schiffmann. "Auch bei Nutztieren kommt sie zum Einsatz."
Fast alle Elefanten des Leipziger Zoos bewegen sich in den Augen der Tierpfleger im gesunden Mittelfeld. Lediglich Pantha hat mit einer Acht deutlich zu viel auf den Rippen. "Ab sieben aufwärtsgehen wir davon aus, dass die Fettwerte im Blut auch erhöht sind, und das ist natürlich ein negativer Aspekt für die Gesundheit eines Tieres", erklärt der Tierarzt. Besorgniserregend sei die Verfassung der Elefantenkuh jedoch noch nicht.
Die komplette Folge "Elefant, Tiger & Co." seht Ihr jederzeit auf Abruf in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa