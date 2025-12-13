Nikolaus-Bescherung im Leipziger Zoo: Nur die Elefanten müssen auf Diät?

Leipzig - Zum Nikolaustag haben sich die Tierpfleger im Leipziger Zoo wieder allerhand Überraschungen einfallen lassen und fleißig gebastelt. Bei den Elefanten wird hingegen ganz genau hingeschaut: Beim "Body Condition Scoring" (zu Deutsch: Körperzustandsbewertung) bleibt keine Rundung unbemerkt.

Für die Schimpansen gab es Überraschungskisten voll mit verschiedenen Leckereien. (Archivbild) © PR/Zoo Leipzig

"Ich habe mir gedacht, wir könnten doch für die Schimpansen mal ein kleines Weihnachten feiern", sagt Tierpflegerin Manuela Klöden in der aktuellen Folge der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co.", während sie in der Küche an 22 Überraschungskisten werkelt. "Jetzt kriegt hier jeder was Schönes rein. Wir haben getrocknete Äpfel, Hundefutter, Sonnenblumenkerne, und dann habe ich den Affen noch Kekse gebacken."

Auch die Erdmännchen gehen nicht leer aus: Versteckt in alten Stiefeln gibts verschiedenste Leckereien, wie Mäuse und Paprikas.

Für Ameisenbärin Bardana gibts hingegen mehrere Säckchen voll mit Mehlwürmern, um die Weihnachtszeit zu versüßen.

"Ich höre es schon schnaufen nebenan, das ist gut", sagt Tierpfleger Florian auf dem Weg zum Gehege des langnasigen Säugetiers. "Die Hauptorientierung bei den Ameisenbären geht über die Nase."