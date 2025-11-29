Leckerbissen für imposanten Zoo-Bewohner: "Erstes Mal, dass er größeres Ganzkörper-Tier kriegt"
Leipzig - Bisher hat Komodowaran Jiwa im Leipziger Zoo eher kleine Tiere wie Kaninchen zu fressen bekommen. Jetzt aber wird die Beute größer. Eine echte kulinarische Herausforderung für den imposanten Bewohner.
"Holen wir mal das gute Stück", sagt Tierpfleger Robin Neumann in der aktuellen Folge der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co.", als er mit seiner Kollegin Sophie zur Futterküche des Zoos läuft. In der Kühlung wartet eine rote Plastikwanne, in der eine tote Ziege liegt.
"Och, die ist ja niedlich", macht sich der Pfleger über die geringe Größe des geschlachteten Tiers lustig, dem die Eingeweide entfernt und die Kehle durchgeschnitten wurden. "Da ist ja auch nichts mehr so richtig dran."
Nach der Abholung geht's zu Jiwa, der abseits der neugierigen Blicke der Zoobesucher noch in einem rückwärtigen Gehege gehalten wird.
"Das ist das erste Mal, dass er ein größeres Ganzkörpertier kriegt", berichtet Robin. Bisher sei der viereinhalbjährige Komodowaran höchstens mit Kaninchen gefüttert worden. "Wir haben jetzt aber zufällig Ziegen bekommen, da wird er sich denke ich mal drüber freuen."
Elefant, Tiger & Co. (MDR): Ziege wird an Seil aufgehängt
Interessiert verfolgt Jiwa, was sein Pfleger da in seinem Territorium veranstaltet. Denn Robin legt die Ziege nicht einfach auf den Boden, er hängt sie an einem Seil auf. "Da hat er noch ein bisschen mehr zu tun. Die sind hochintelligent und sollen auch was davon haben."
Auf den GoPro-Aufnahmen ist dann zu sehen, wie sich der Komodowaran an dem Aastier abarbeitet und es Stück für Stück in seinem Magen landet.
Jiwa, der lange Zeit erste in Deutschland gezüchtete Komodowaran, ist mittlerweile nicht mehr allein in Leipzig. Im September war dem Zoo ein riesiger Zuchterfolg geglückt, als gleich sieben der größten heute noch lebenden Echsen der Welt aus ihren Eiern schlüpften.
Die aktuelle Folge "Elefant, Tiger & Co." gibt's auf Abruf in der Mediathek.
Titelfoto: Zoo Leipzig