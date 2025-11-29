Leckerbissen für imposanten Zoo-Bewohner: "Erstes Mal, dass er größeres Ganzkörper-Tier kriegt"

Leipzig - Bisher hat Komodowaran Jiwa im Leipziger Zoo eher kleine Tiere wie Kaninchen zu fressen bekommen. Jetzt aber wird die Beute größer. Eine echte kulinarische Herausforderung für den imposanten Bewohner.

Der Leipziger Komodowaran Jiwa, Deutschlands erste Nachzucht seiner Art, bekommt eine Ziege serviert. © Zoo Leipzig

"Holen wir mal das gute Stück", sagt Tierpfleger Robin Neumann in der aktuellen Folge der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co.", als er mit seiner Kollegin Sophie zur Futterküche des Zoos läuft. In der Kühlung wartet eine rote Plastikwanne, in der eine tote Ziege liegt.

"Och, die ist ja niedlich", macht sich der Pfleger über die geringe Größe des geschlachteten Tiers lustig, dem die Eingeweide entfernt und die Kehle durchgeschnitten wurden. "Da ist ja auch nichts mehr so richtig dran."

Nach der Abholung geht's zu Jiwa, der abseits der neugierigen Blicke der Zoobesucher noch in einem rückwärtigen Gehege gehalten wird.

"Das ist das erste Mal, dass er ein größeres Ganzkörpertier kriegt", berichtet Robin. Bisher sei der viereinhalbjährige Komodowaran höchstens mit Kaninchen gefüttert worden. "Wir haben jetzt aber zufällig Ziegen bekommen, da wird er sich denke ich mal drüber freuen."