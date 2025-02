Betrug beim Tier-Tausch im Zoo Leipzig? "Verratet mir, wo ihr wirklich wart"

Der Leipziger Paul lebt ab sofort in Wuppertal - oder? © Grüner Zoo Wuppertal/Kevin Büttner

Am 22. Januar wurde Paul aus Leipzig nach Wuppertal gebracht, wo er mit dem dort lebenden Weibchen Falbala Nachwuchs zeugen soll. Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Leipziger Zeit 2018 bis 2021, als es allerdings ebenfalls keine Jungtiere gab. Nun folgt der neue Anlauf.

Ebenso wie bei Janno, der im Gegenzug in die Messestadt umsiedelte. Als sich die Ladefläche des Transporters öffnet, scherzt ein Pfleger in der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co." zunächst: "Habt ihr Paul wieder mitgebracht?" Kollege Holger Wust: "Ich hoffe, sie haben umgeladen."

Maria Raitzig sorgt für noch mehr Verwirrung, spricht von einem ähnlichen Gewicht und: "Ich glaube, der ist auch ähnlich vom Aussehen her", so die Tierpflegerin.

Ein Kollege will wissen: "Verratet mir, wo ihr wirklich wart. Wart ihr in Wuppertal?" Holger Wust grinst: "Einfach drei Runden gefahren."

Aber anhand des zögerlichen Verhaltens des aus Asien stammenden neuen Schopfhirschs muss man schwer davon ausgehen, dass der Tausch tatsächlich über die Bühne gegangen ist.