Fleischeslust im Zoo Leipzig: Leopardin rollig, doch Kater denkt nur an das Eine

Leipzig - Die Trauer um Amurleopard Xembalo (†19) war groß im Leipziger Zoo , doch der Alltag bei den Raubkatzen muss trotzdem weitergehen. Und so startet das Verwöhnprogramm, allerdings mit mäßigem Erfolg.

Kitan (15) scheint es nicht eilig mit der Paarung zu haben. © Zoo Leipzig

Paarungsflaute bei den Amurleoparden, bisher wollte es noch nicht so recht klappen bei Mia (12) und Kitan (15). Es muss Ablenkung her und dafür hat Pfleger Lasse Nieberding - etwas schleppend - seine Bastelkünste unter Beweis gestellt.

In den Außenanlagen der beiden Raubkatzen hängen er und Kollege Dennis Hochgreve schließlich Fleisch-Mobile auf, aus denen die Tiere ihr Futter zerren müssen.

Dennis zweifelt schon vorab daran, dass Mia so viel Bock auf Fleisch-Snacks hat. "Die Frage ist, ob da nicht schon wieder die Hormone durcheinander sind", schmunzelt er in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger & Co.".

Es kommt, wie es kommen muss: Kitan stürzt sich gierig auf die herumhängenden Häppchen - Männer kann man so leicht mit Essen glücklich machen. Mia aber hat da schon höhere Ansprüche.

Zwar holt sie das Fleisch aus den Ästen heraus, doch ihr Interesse gilt vielmehr ihrem Liebsten nebenan.