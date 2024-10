Flotter Dreier bei Leipzigs Hyänen, doch plötzlich ist die Stimmung im Eimer

Leipzig - Es liegt Liebe in der Luft im Leipziger Zoo – oder doch nicht? Während die Riesenotter sich offenbar gesucht und gefunden haben, machen sich die Hyänen gegenseitig das Leben schwer.

Die Hyänen leben als Patchwork-Familie zusammen, aber das klappt noch nicht immer so gut. © MDR

Tüpfelhyänen-Mann Toki hat es wahrlich nicht leicht: Eigentlich kam er im vergangenen Jahr aus Berlin nach Leipzig, um für Nachwuchs zu sorgen. Doch die Mädels in seinem Rudel sind nicht immer gut, auf den Hahn im Korb zu sprechen.

"Wir haben bei unseren Hyänen gerade eine offene Patchwork-Beziehung", erzählt Janine Bürger in "Elefant, Tiger & Co.". Bedeutet Toki lebt gemeinsam mit der Ältesten Dara und deren Tochter Sahara, dürfe sich mit beiden paaren.

Aber zusammen funktioniert das Trio nicht so richtig. "Diese Dreier-Kombi klappt einfach nicht. Das fand er blöd, da ist er dann in den Trockengraben geflüchtet", so die Pflegerin weiter.

Und so verbrachte der Hyänen-Mann schließlich mehr Zeit allein mit Sahara. Das klappte einige Wochen ganz gut, aber mittlerweile scheint wieder Funkstille zu sein.

Die dominanten und das Rudel regierenden Damen der Schöpfung lassen den um ihre Gunst Buhlenden ganz schön auflaufen und manchmal regelrecht links liegen.