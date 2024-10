Giftige "Monster" kommen in Sack verpackt in Leipziger Zoo: "Soll 24 Stunden höllisch wehtun!"

Jede Gila-Krustenechse hat eine einzigartige, auffällige Färbung. © 123rf/erindonalson

Wie in der neuen Folge von "Elefant, Tiger & Co." zu sehen ist, bekommen Tierpfleger Robin Neumann und seine Azubine Sophie Jörn ein besonderes Paket aus Münster zugesendet. In einer Styroporbox befinden sich zwei Jute-Beutel, die beim Öffnen der Box in Bewegung geraten.

"Die Beutel sind genau richtig, da können sie durch atmen. Sie könnten mich auch durch den Beutel beißen, aber ich sehe ja, wo sie sind", so Robin Neumann. "Sie", das sind zwei Gila Krustenechsen, auch "Gila Monster" genannt, die die Zoo-Gäste nach Ende der Umbauarbeiten im Terrarium erfreuen sollen.

"Das sind richtig coole Tiere, ich freu’ mich da schon lange drauf. Sie sind so cool gefärbt, aber man muss immer vorsichtig sein", beschreibt der Tierpfleger mit den Echsen-Tattoos seine neuen Schützlinge.