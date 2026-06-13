13.06.2026 09:42 "Im schlimmsten Fall kriegen die Schluckauf": Tierpfleger in Sorge um ängstliches Koala-Kind

In der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co." darf das Koala-Kind Inala das erst Mal auf die Außenanlage. Ihre Tierpfleger sind besorgt und schauen genau hin.

Von Tamina Porada

Leipzig - Das Koala-Kind Inala im Zoo Leipzig soll immer mehr neue Dinge kennenlernen und in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co." durfte sie das erste Mal nach draußen auf die Koala-Anlage. Doch die Tierpfleger mussten sehr vorsichtig sein.

Im Herbst wurde das Koala-Jungtier Inala geboren. Mittlerweile wird sie immer größer und soll neue Dinge kennenlernen. © Facebook/Zoo Leipzig "Wir wollen natürlich, dass die Kleine das mit etwas Positivem verbindet, sonst kriegen wir sie nie dazu, dass die draußen entspannt sitzt", erklärte Philipp Hünemeyer. Während Mama Erlinga Vertrauen hatte und sich ganz entspannt von ihrem Tierpfleger nach draußen tragen ließ, wurde Inala immer ängstlicher und aufgeregter. Das ist eine echte Gefahr für die Kleine. "Wir müssen gucken, dass die Aufregung nicht zurückkommt", so der Experte. Akribisch schaute er auf die Atmung und die Bewegungen des Tierkindes. Das Tierwohl stand an erster Stelle. Bauer sucht Frau Bauer sucht Frau: Ex-Hofdame Jasmin packt aus, was bei RTL nicht gezeigt wurde "Man kann das schon erkennen, ob die schnüffeln, weil die den Eukalyptus riechen wollen oder weil die angestrengt atmen. Im schlimmsten Fall kriegen die Schluckauf. Das ist ein Stress-Anzeichen beim Koala", so der Tierpfleger.

Der Tierpfleger brach das Experiment ab