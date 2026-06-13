"Im schlimmsten Fall kriegen die Schluckauf": Tierpfleger in Sorge um ängstliches Koala-Kind

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In der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co." darf das Koala-Kind Inala das erst Mal auf die Außenanlage. Ihre Tierpfleger sind besorgt und schauen genau hin.

Von Tamina Porada

Leipzig - Das Koala-Kind Inala im Zoo Leipzig soll immer mehr neue Dinge kennenlernen und in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co." durfte sie das erste Mal nach draußen auf die Koala-Anlage. Doch die Tierpfleger mussten sehr vorsichtig sein.

Im Herbst wurde das Koala-Jungtier Inala geboren. Mittlerweile wird sie immer größer und soll neue Dinge kennenlernen.
Im Herbst wurde das Koala-Jungtier Inala geboren. Mittlerweile wird sie immer größer und soll neue Dinge kennenlernen.  © Facebook/Zoo Leipzig

"Wir wollen natürlich, dass die Kleine das mit etwas Positivem verbindet, sonst kriegen wir sie nie dazu, dass die draußen entspannt sitzt", erklärte Philipp Hünemeyer.

Während Mama Erlinga Vertrauen hatte und sich ganz entspannt von ihrem Tierpfleger nach draußen tragen ließ, wurde Inala immer ängstlicher und aufgeregter. Das ist eine echte Gefahr für die Kleine.

"Wir müssen gucken, dass die Aufregung nicht zurückkommt", so der Experte. Akribisch schaute er auf die Atmung und die Bewegungen des Tierkindes. Das Tierwohl stand an erster Stelle.

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"Man kann das schon erkennen, ob die schnüffeln, weil die den Eukalyptus riechen wollen oder weil die angestrengt atmen. Im schlimmsten Fall kriegen die Schluckauf. Das ist ein Stress-Anzeichen beim Koala", so der Tierpfleger.

Der Tierpfleger brach das Experiment ab

Philipp Hünemeyer (l.) kümmert sich im Zoo Leipzig unter anderem um die Koalas. Hier war er bei der Taufe von Inala.
Philipp Hünemeyer (l.) kümmert sich im Zoo Leipzig unter anderem um die Koalas. Hier war er bei der Taufe von Inala.  © Jan Woitas/dpa

Während die Besucherinnen und Besucher sich freuten, dass die Koalas auch außerhalb ihres Hauses zu sehen waren, hatte das Experten-Team einen ganz anderen Fokus.

"Wenn ich das Gefühl habe, dass die hier nicht zur Ruhe kommt, dann gehts auch wieder rein. Wenn das schon nach fünf Minuten ist, ist das so", erklärte Hünemeyer.

Nach anderthalb Stunden zog er schließlich die Reißleine. Inala bewegte sich zu viel und konnte sich nicht entspannen. Das ist ein Problem für die Tiere, die bis zu 18 Stunden am Tag schlafen und durch ihr bevorzugtes Essen, den Eukalyptus, nicht so viel Energie bekommen, wie sie benötigen.

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Doch genau so, wie Inala am Anfang nicht nach draußen wollte, wollte sie nicht wieder nach drinnen. Mit einer Leiter holte Philipp Hünemeyer sie vom Baum und zurück in die Innenanlage. "Ich bin mit dem Ausflug super zufrieden, aber wir lassen sie jetzt in Ruhe", sagte er erleichtert. Inala und Erlinga sollen bald wieder nach draußen, aber nur, wenn das Koala-Kind die Ruhe bewahren kann und keine Schnappatmung bekommt.

Die ganze Folge "Elefant, Tiger & Co." mit dem Titel "Tief durchatmen!" könnt Ihr in der ARD-Mediathek schauen. Neue Folgen laufen immer freitags um 19.50 Uhr.

Titelfoto: Facebook/Zoo Leipzig

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