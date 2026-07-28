Party, Dreck, Chaos: Arbeitslose sorgt sich um ihre Hündin
Rostock - Neues aus Rostock! In den frischen Folgen der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich" werden altbekannte Protagonisten begleitet. Und unter zweien von ihnen gibt es Zoff.
Pamela (59) ist auf dem Weg vom Stadtteil Groß Klein ins 13 Kilometer entfernte Dierkow. Dort lebt Lena (20), die zuletzt auf die Hündin der verwitweten Wahl-Rostockerin aufgepasst hatte.
Nach einer knappen Stunde Fahrt läuft die 59-Jährige zu einem Mehrfamilienhaus, in dem Lena ihre erste eigene Wohnung bezogen hatte.
"Ich mach’ mir bisschen Sorgen um Tutschi, weil bei Lena dit so aussieht. Da ist immer viel Party und Dreck. Ick hab Angst, dass die alles frisst, was auf die Erde liegt", so die gebürtige Berlinerin.
Bei der Waise ist der neunjährige Vierbeiner seit eineinhalb Monaten gelegentlich zu Besuch. Doch Pamela passt nicht, wie Lena ihre Wohnung verlottern lässt.
Mit Handschuhen, Feuchttüchern und blauen Mülltüten bewaffnet, könnte es eigentlich sofort losgehen. Doch Pamela verschwindet lieber erst mal mit Tutschi nach Hause. "Ick hab' jestaunt, dass dit schon wieder so aussieht. Wir kommen nicht drumrum. Ick weiß, du hast keene Lust, aber wir müssen bisschen was machen."
Hartz und herzlich: Lena verdreckt in ihrer Wohnung
Freundin Pamela organisiert für den nächsten Tag eine Reinemach-Aktion in der 55 Quadratmeter großen Zweizimmer-Wohnung. Doch Lena, die vor über einem Jahr ihre Mutter an Krebs verloren hatte, sagt kurzfristig ab, weil es ihr nicht gut gehe.
"Ich weiß, dass es nicht gut aussieht, und dafür schäme ich mich auch", gibt sie zu. Sie habe Pamela zwar lieb, "aber es nervt manchmal so ein bisschen. Ich will entscheiden, wie schnell das geht, und nicht andere."
Die Witwe ärgert sich, dass sie Lena Hilfe anbietet, die sie aber nicht annehme. Die beiden Freundinnen haben schließlich eine neue Putzverabredung. Ob die 20-Jährige diesmal mitzieht?
Neue Folgen "Hartz und herzlich" zeigt RTLZWEI ab 29. Juli immer dienstags, ab 20.15 Uhr. Vorab sind sie via RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI