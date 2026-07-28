Party, Dreck, Chaos: Arbeitslose sorgt sich um ihre Hündin

Rostock - Neues aus Rostock! In den frischen Folgen der RTLZWEI-Sozialdoku " Hartz und herzlich " werden altbekannte Protagonisten begleitet. Und unter zweien von ihnen gibt es Zoff.

Bei Lena (20) regiert das Chaos. © RTLZWEI

Pamela (59) ist auf dem Weg vom Stadtteil Groß Klein ins 13 Kilometer entfernte Dierkow. Dort lebt Lena (20), die zuletzt auf die Hündin der verwitweten Wahl-Rostockerin aufgepasst hatte.

Nach einer knappen Stunde Fahrt läuft die 59-Jährige zu einem Mehrfamilienhaus, in dem Lena ihre erste eigene Wohnung bezogen hatte.

"Ich mach’ mir bisschen Sorgen um Tutschi, weil bei Lena dit so aussieht. Da ist immer viel Party und Dreck. Ick hab Angst, dass die alles frisst, was auf die Erde liegt", so die gebürtige Berlinerin.

Bei der Waise ist der neunjährige Vierbeiner seit eineinhalb Monaten gelegentlich zu Besuch. Doch Pamela passt nicht, wie Lena ihre Wohnung verlottern lässt.

Mit Handschuhen, Feuchttüchern und blauen Mülltüten bewaffnet, könnte es eigentlich sofort losgehen. Doch Pamela verschwindet lieber erst mal mit Tutschi nach Hause. "Ick hab' jestaunt, dass dit schon wieder so aussieht. Wir kommen nicht drumrum. Ick weiß, du hast keene Lust, aber wir müssen bisschen was machen."