Leipziger Affen dürfen endlich an die frische Luft - aber nicht alle wollen wieder zurückkehren

Leipzig - In der neuen " Elefant, Tiger & Co. "-Folge darf sich die "Schimpansengruppe B" des Leipziger Zoo s über den ersten diesjährigen Trip ins Außengehege freuen. Doch leider läuft trotz aller Vorbereitungen nicht alles reibungslos.

Trotz des frischen Windes verbringen zwei Schimpansen lieber noch mehr Zeit draußen. (Archivfoto) © Ralf Seegers

Der Frühling kehrt langsam nach Leipzig zurück, womit auch gleichzeitig die langersehnte Frischluft-Saison für die Tiere im Zoo beginnt. Pfleger Daniel freut sich besonders darauf, die Schimpansen nach draußen lassen zu können: "Heute ist endlich mal der erste Tag, an dem das Wetter das halbwegs zulässt."

Es herrsche zwar noch kein "Top-Affenwetter", aber für eine kurze Kletterrunde im Außengehege reicht es allemal – zumindest für ein paar Minuten, denn leider ziehen nur allzu bald düstere April-Wolken auf.

Da sich auch Schimpansen erkälten können, muss nun alles schnell gehen und die Tiere müssen mittels Leckereien wieder ins warme Innere gelockt werden. Zunächst läuft auch alles nach Plan ... Wenn da nicht die eigenwilligen Damen Hope und Zira wären, die lieber noch draußen im Nieselregen chillen wollen.

Egal, wie viel Daniel ruft, die beiden Schimpansen bewegen sich einfach nicht vom Fleck.