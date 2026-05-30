Leipziger Tierpfleger warten auf großen Moment: "Rappelt und zappelt im Beutel"

Leipzig - Das Frühjahr ist die Nachwuchs-Zeit im Leipziger Zoo . Doch ein Jungtier will sich einfach nicht zeigen. Hat das lange Warten in der neuen Folge von " Elefant, Tiger & Co. " nun endlich ein Ende?

Bis das Känguru-Baby den schützenden Beutel der Mutter verlässt, vergehen Monate. (Archivbild) © Zoo Leipzig

Känguru-Mama Edith hat zum ersten Mal ein Baby im Beutel und das bewacht sie auch wie ihren größten Schatz.

"Wir warten im Moment sehnsüchtig darauf, dass das Jungtier endlich mal rausgucken darf", erzählt Pflegerin Janine Bürger in der MDR-Sendung.

Knapp neun Monate bleiben die Kleinen im wohlbehüteten Beutel der Mutter, bevor sie sich ans Tageslicht trauen.

Bei Edith und ihrem Baby müsste es bald so weit sein, vermutet die Pflegerin anhand der Aktivität. "Es rappelt und zappelt im Beutel."

Doch sobald die Pfleger einen Blick riskieren wollen, verkriecht sich das Mini-Känguru wieder ganz tief nach drinnen.

Dann ist es plötzlich wieder so weit und Känguru Junior dreht erneut seine Runden. "Richtig RambaZamba", stellt Janine fest. Kaum hat sie es gesagt, war es das auch schon wieder und das Warten geht weiter.

Mama Edith macht es ihrem Baby nicht leicht und hält den Bauch weiter zu.