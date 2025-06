Nur wenig Anschluss: Elefanten-Duo musste umziehen - Finden Mama und Tochter im neuen Zoo endlich ihr Glück?

Mit besonders viel Spannung wird dann allerdings die Zusammenführung von Rani und dem Bullen Gajendra erwartet. Denn natürlich besteht die Hoffnung, dass die beiden sich in Zukunft so gut verstehen, dass daraus Nachwuchs entstehen kann.

Nachdem Rani in der Leipziger Herde nur wenig Anschluss finden konnte, hatten die Spezialisten fürs Europäische Erhaltungszuchtprogramm den Umzug empfohlen.

"Der steht gerade voll im Saft und freut sich auf die neuen Mädels", erklärt Daniel Materna. Als Gajendra dann das Außengelände betritt, ist die Aufregung groß. Immerhin ist der Bulle eine krasse Erscheinung: "Der hat Aura." Die muntere Savani hat trotzdem aber keine Berührungsängste und nähert sich ihm mutig, wenig später zieht auch ihre Mutter nach.

"Interessant", staunt der mitgereiste Leipziger Pfleger Tito Jacob angesichts des sofortigen engen Körperkontakts. "Der gefällt Rani ja richtig gut. Endlich wieder Bullenkontakt!" Und so kann er zufrieden zurück in die Messestadt reisen und die beiden Elefantendamen in ihrem neuen Zuhause zurücklassen.

Die neue "Elefant, Tiger & Co."-Folge seht Ihr in der MDR-Mediathek.