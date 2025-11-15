Pubertier im Leipziger Löwengehege: Tochter beißt Mutter in Kopf

Leipzig - Ganz schön frech: Die Leipziger Löwendame Malu ist voll in der Pubertät angekommen und macht ihrer Mama Kigali gerade so richtig das Leben schwer. Tierpflegerin Janine Bürger erzählt in der neuen Folge " Elefant, Tiger & Co. ", welche Ausmaße das haben kann.

Im Sommer hat Malu bereits ihren zweiten Geburtstag gefeiert. (Archivfoto) © Facebook/Zoo Leipzig

Kigali braucht gerade Nerven wie Drahtseile, um die aufmüpfige Malu ertragen zu können.

"Das ist wirklich so eine Rotz- und Rüpelphase, da wird immer mal in die Mutti reingebissen", berichtet Bürger.

Es dauert nicht lange, da zeigt Malu auch schon, dass sie gerade mit Vorsicht zu genießen ist.

Im Angriffsmodus springt sie auf ihre Mama und schnappt ihr kurzerhand in den Kopf. Ziemlich frech, aber so ist das halt, wenn die Hormone verrückt spielen.

Kigali ist von dem Verhalten ihrer Tochter glücklicherweise wenig beeindruckt und reagiert ziemlich entspannt. Das muss man erst mal schaffen, wenn man so ein Pubertier zu Hause hat.