Pubertier im Leipziger Löwengehege: Tochter beißt Mutter in Kopf
Leipzig - Ganz schön frech: Die Leipziger Löwendame Malu ist voll in der Pubertät angekommen und macht ihrer Mama Kigali gerade so richtig das Leben schwer. Tierpflegerin Janine Bürger erzählt in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co.", welche Ausmaße das haben kann.
Kigali braucht gerade Nerven wie Drahtseile, um die aufmüpfige Malu ertragen zu können.
"Das ist wirklich so eine Rotz- und Rüpelphase, da wird immer mal in die Mutti reingebissen", berichtet Bürger.
Es dauert nicht lange, da zeigt Malu auch schon, dass sie gerade mit Vorsicht zu genießen ist.
Im Angriffsmodus springt sie auf ihre Mama und schnappt ihr kurzerhand in den Kopf. Ziemlich frech, aber so ist das halt, wenn die Hormone verrückt spielen.
Kigali ist von dem Verhalten ihrer Tochter glücklicherweise wenig beeindruckt und reagiert ziemlich entspannt. Das muss man erst mal schaffen, wenn man so ein Pubertier zu Hause hat.
"Elefant, Tiger & Co.": Partnersuche im Löwengehege
Glücklicherweise ist Malu jetzt langsam schon auf dem sicheren Weg ins Erwachsenenalter.
Die ersten Rolligkeiten hat sie bereits hinter sich, weshalb die Pfleger sich schon langsam auf die Suche nach einem potenziellen Partner für die kleine Löwendiva machen.
"Wir hatten schon mal einen so ein bisschen ins Auge gefasst. Ein hübscher, junger Vierjähriger. Der ist aber leider nun schon vergeben", erzählt Janine Bürger.
Doch die Suche wird nicht aufgegeben, schließlich hat der Leipziger Zoo ein Ziel vor Augen: "Mit ein bisschen Glück haben wir dann wieder ein intaktes Dreierrudel."
Die aktuelle Folge "Elefant, Tiger & Co." mit dem Titel "Elegant das Handtuch werfen" seht Ihr in der ARD-Mediathek. Neue Geschichten zeigt das MDR-Fernsehen immer freitags ab 19.50 Uhr.
Titelfoto: Montage: Zoo Leipzig; Facebook/Zoo Leipzig