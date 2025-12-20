Nach Vogelgrippe-Ausbruch und Pelikan-Tötung: Das hat sich im Zoo Leipzig verändert

Leipzig - Vergangene Woche erhielt der Zoo Leipzig eine erschreckende und traurige Nachricht: Die Vogelgrippe ist ausgebrochen. Es mussten sofort teilweise drastische Maßnahmen eingeleitet werden und Spezialfirmen anrücken.

Der Teich wurde vorerst komplett ausgepumpt und entschlammt. (Archivbild) © Facebook/Zoo Leipzig

Das Virus ging von zwei toten Krauskopfpelikanen aus. Sie lebten im Zoo in einem Teich, der nach oben offen ist.

Wildlebende Vögel, wie beispielsweise Stockenten, nutzten den Teich ebenfalls gern. Vermutlich ging von ihnen die Krankheit aus.

"Es ist davon auszugehen, dass sich alle Pelikane anstecken werden und schon dabei sind, sich anzustecken", sagte Zoodirektor Prof. Jörg Junhold (61) in der neuesten Folge "Elefant, Tiger & Co." Die Amtstierärztin ordnete daraufhin an, alle weiteren sieben Pelikane zu töten.

Außerdem mussten weitere Maßnahmen eingeleitet werden, um dazu beizutragen, dass die Krankheit sich im Zoo und auch in der Natur nicht weiter verbreitet. Unter anderem musste der gesamte Teich von Spezialfirmen abgepumpt und komplett entschlammt werden.