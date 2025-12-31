Daumen in offene Narbe gedrückt: So brutal wurden "Geissens" in ihrer Villa überfallen

Saint-Tropez (Frankreich) - Am 14. Juni 2025 wurden " Die Geissens " in ihrem Zuhause brutal überfallen und ausgeraubt. In einem TV-Special blickt die Familie auf die Horror-Nacht zurück und teilt verstörendes Videomaterial.

Robert (61) und Carmen Geiss (60) wurden am 14. Juni 2025 in ihrer Villa in Saint-Tropez überfallen.

Eigentlich wollen sich Carmen (60) und Robert (61) in der "Villa Geissini" in Saint-Tropez an jenem Tag nur einen gemütlichen Abend machen, doch die "Netflix and Chill"-Pläne des Millionärsehepaares enden in einem wahrhaftigen Alptraum.

"Das war der schlimmste Moment meines Lebens. Ich dachte, es ist vorbei", erinnert sich die Blondine in der neuen RTLZWEI-Doku an den Schicksalstag zurück. Die Bilder der Überwachungskameras zeigen, wie heftig der Überfall tatsächlich war.

Vier bewaffnete Männer gelangten damals mit gezückten Waffen über die Terrassentür ins Haus. Beim Gang durchs Wohnzimmer schildert Robert seinen Töchtern Davina (22) und Shania (21), dass einer der Täter dort sofort auf ihn gesprungen sei, um ihn niederzudrücken.

Ein anderer würgte Carmen zeitgleich "bis zur Ohnmächtigkeit". Dabei riss eine frisch genähte Wunde am Hals der "Jetset"-Interpretin wieder auf, die erst wenige Tage zuvor aufgrund einer Operation entstanden war.

"Ich habe schon seine Finger, seine Daumen, bei mir in der Narbe gespürt. Ich habe dieses warme, dicke Blut gespürt, wie das an meinem Hals runterlief", erinnert sich Carmen an den brutalen Überfall zurück.