Daumen in offene Narbe gedrückt: So brutal wurden "Geissens" in ihrer Villa überfallen
Saint-Tropez (Frankreich) - Am 14. Juni 2025 wurden "Die Geissens" in ihrem Zuhause brutal überfallen und ausgeraubt. In einem TV-Special blickt die Familie auf die Horror-Nacht zurück und teilt verstörendes Videomaterial.
Eigentlich wollen sich Carmen (60) und Robert (61) in der "Villa Geissini" in Saint-Tropez an jenem Tag nur einen gemütlichen Abend machen, doch die "Netflix and Chill"-Pläne des Millionärsehepaares enden in einem wahrhaftigen Alptraum.
"Das war der schlimmste Moment meines Lebens. Ich dachte, es ist vorbei", erinnert sich die Blondine in der neuen RTLZWEI-Doku an den Schicksalstag zurück. Die Bilder der Überwachungskameras zeigen, wie heftig der Überfall tatsächlich war.
Vier bewaffnete Männer gelangten damals mit gezückten Waffen über die Terrassentür ins Haus. Beim Gang durchs Wohnzimmer schildert Robert seinen Töchtern Davina (22) und Shania (21), dass einer der Täter dort sofort auf ihn gesprungen sei, um ihn niederzudrücken.
Ein anderer würgte Carmen zeitgleich "bis zur Ohnmächtigkeit". Dabei riss eine frisch genähte Wunde am Hals der "Jetset"-Interpretin wieder auf, die erst wenige Tage zuvor aufgrund einer Operation entstanden war.
"Ich habe schon seine Finger, seine Daumen, bei mir in der Narbe gespürt. Ich habe dieses warme, dicke Blut gespürt, wie das an meinem Hals runterlief", erinnert sich Carmen an den brutalen Überfall zurück.
Aufnahmen zeigen: Täter tritt Robert Geiss mit voller Wucht in den Bauch
Robert erklärt, dass er trotz der Waffe an seinem Kopf überlegt habe, ob und wie er dem Mann "eine reinhauen" könne. Glücklicherweise tut er es nicht. Die Aufnahmen zeigen, wie einer der Täter dem 61-Jährigen mit voller Wucht in den Bauch tritt, als er versucht aufzustehen.
Während er und seine Frau um ihr Leben bangten, ließen es sich die Einbrecher sogar noch gut gehen. "Geschmack haben sie auf jeden Fall bewiesen. Die Flasche Wein haben sie auf jeden Fall noch geext", merkt Robert verachtend an.
Der Alkoholgenuss könnte den Tätern allerdings noch zum Verhängnis werden. An der leeren Flasche fand die Polizei später DNA-Spuren. Gefasst werden konnte bis heute aber niemand.
Letztendlich beendete ein simpler Trick das Martyrium: Aufnahmen zeigen, wie Robert einen der Männer zur Kellertreppe führt. Dort habe er dann nach dem Hausmeister gerufen. "Die Deppen" hätten jedoch Bodyguards vermutet und ergriffen die Flucht.
Die beiden Sonderfolgen "Die Geissens Spezial: Der Überfall" sind schon jetzt auf RTL+ und am Montag, 5. Januar 2026, ab 20.15 Uhr auf RTLZWEI zu sehen.
Titelfoto: RTLZWEI