20.06.2026 07:31 "Sie wäre in Europa die Älteste": Bahnt sich im Zoo Leipzig eine Sensation an?

In der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co" wurde Affendame Corri entdeckt. Wenn sie ein Kind bekommt, wäre sie die älteste Schimpansen-Mutter in Europa.

Von Tamina Porada

Leipzig - Im Zoo Leipzig könnte es bald zu einer Sensation kommen. Die 50-jährige Schimpansen-Dame Corri zeigte sich wieder paarungsbereit und das Alpha-Männchen Frodo deckte sie in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co." mehrfach. Wenn Corri noch einmal ein Baby bekommt, würde sie vermutlich einen neuen Rekord aufstellen.

Corri (50) ist schon eine ältere Dame mit viel Erfahrung, die selbst schon mehrere Kinder großgezogen hat. © Zoo Leipzig "Wenn das klappen würde, wäre sie in Europa die Älteste, die jemals ein Kind bekommen hat", erklärte Tierpfleger Daniel Geißler in der MDR-Doku. In Menschenjahren umgerechnet wäre die 50-jährige Affendame ungefähr 70 Jahre alt. Dass ihr Körper noch einmal Paarungsbereitschaft signalisierte, war für die erfahrenen Pfleger ein gutes Zeichen: "Am Ende kann der Körper sich auch denken, dass sich das noch mal lohnt", so Geißler. Corri ist mehrfache Mutter und hat unter anderem auch im Leipziger Zoo bereits einige Kinder zur Welt gebracht und großgezogen. Das große Promi-Büßen Mehrfache Grenz-Überschreitungen: Joyn schmeißt Eike Immel beim "Großen Promi-Büßen" raus "Rein theoretisch ist das dann schon eine Risikogeburt, aber der Körper scheint ja das alles noch hinzukriegen und hier im Zoo ist das alles auch etwas einfacher", sagte der Tierpfleger zuversichtlich. Ob die Paarung zwischen Frodo und Corri geklappt hat, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

"Elefant, Tiger & Co.": Es gibt Grund zum Feiern im Pongoland

Martin (2) feierte in der neuen Folge seinen Geburtstag. © Zoo Leipzig Das potenzielle Affenbaby wäre im Leipziger Pongoland in bester Gesellschaft. Gleich mehrere Schimpansen-Kinder tummelten sich in der neuen Folge auf der Anlage und wirbelten umher. Und es gab auch etwas zu feiern: Der kleine Affe Martin wurde zwei Jahre alt. Daniel Geißler und Justine Haundel hatten zur Feier des Tages etwas vorbereitet und die Außenanlage hergerichtet. Das vor allem bei den Jungtieren beliebte Planschbecken wurde noch einmal gereinigt, außerdem jede Menge Obst und Gemüse überall verteilt. TV & Shows "Dachte, ich muss sterben": Esther Sedlaczek spricht über Zusammenbruch nach erstem Kind "Als ich im Pongoland angefangen habe, war Martin noch ganz klein und nur bei der Changa. Das war das erste Mal, dass ich miterlebt habe, wie das so ist mit einem kleinen Schimpansen und der Bindung zur Mama", erinnerte sich Tierpflegerin Justine Haundel zurück.