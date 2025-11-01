Tapir-Date im Leipziger Zoo: Erst Schmusekurs, dann wilde Jagd

Leipzig - Es wird Zeit für eine Zusammenführung. Die Tapire Nessa und Nuang dürfen sich im Leipziger Zoo zum ersten Mal aus der Nähe beschnuppern. Wird aus dem Duo bald das neue Traumpaar, oder geht das Kennenlernen schief? " Elefant, Tiger & Co. " nimmt Euch in seiner neuen Folge mit.

Mit knapp drei Jahren dürfen die beiden Tapire Nessa und Nuang aus dem Leipziger Zoo aufeinandertreffen. (Archivbild) © Facebook/Zoo Leipzig

Beide Tapire sind noch keine drei Jahre alt, weshalb der Zoo mit seiner ersten Zusammenführung eigentlich noch ein Weilchen warten wollte.

Schließlich sollen sie in Zukunft ein Liebespaar werden und im besten Fall viel Nachwuchs in die Welt setzen.

Da andere Zoos mit gutem Beispiel vorangegangen sind, trauen sich nun auch die Leipziger Pfleger.

Und tatsächlich, das erste Zusammentreffen verläuft zumindest anfangs sehr entspannt.

"Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass es spielerisch bleibt", erklärt Tierpfleger Michael Ernst.

Als hätte er es nicht eben noch gesagt, schießen Nessa und Nuang plötzlich los und jagen sich gegenseitig durch das Gehege. "Jetzt wird es heftiger", stellt auch Ernst fest.