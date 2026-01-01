Elena Miras schreit vor Schmerzen: Ausgerechnet DIESER Mann ist schuld
Griechenland - Es sollte eigentlich ein feuriger Salsa-Abend mit Tanzeinlage werden, doch anders als geplant endete er für Elena Miras (33) in der fünften Folge von "Make Love, Fake Love" im Krankenhaus. Und das wegen niemand Geringerem als ihrem Liebling David (27).
Die beiden verbinden von Beginn an ihre tiefgründigen Gespräche. Wo manche Männer der festen Überzeugung sind, dass David Elena nur manipuliert, fühlt sie sich immer wohler in seiner Gegenwart.
Nach diesem Abend könnte sich das jedoch ändern. Dabei will David die impulsive 33-Jährige doch nur von seinen Tanzkünsten überzeugen.
Er wirbelt Elena beim Salsatanzen schwungvoll von links nach rechts, als das Unglück passiert: David verliert das Gleichgewicht und stürzt zu Boden - direkt auf Elena. Diese fängt im selben Moment an, vor Schmerzen zu schreien und bittere Tränen zu weinen.
"Ich glaube, sie ist voll auf den Arm gefallen", stellt Moderatorin Sandra Safiulov fest und so endet der Abend früher als geplant - mit der Single-Lady im Krankenhaus.
David fühlt sich in der Villa derweil schrecklich. "Ich glaube, in meinem Leben ging es mir lange nicht mehr so schlecht. […] Wie konnte ich das nur zulassen?", macht er sich selbst große Vorwürfe.
Elena Rastet bei "Make Love, Fake Love" aus: "Das ist einfach ekelhaft"
Im letzten Showdown hat Sandra tatsächlich Alex B. (32) als vergeben entlarvt.
Zuerst kann Elena noch herzhaft über die Situation lachen, aber nur kurz darauf ändert sich ihre Stimmung.
Am schlimmsten findet sie, dass Alex B. seinen Kontrahenten Alex Z. (30) kurz vorher noch versucht hat, in ein schlechtes Licht zu rücken.
"Du hast Scheiße über ihn erzählt, um deinen Arsch zu retten, und das ist einfach ekelhaft", knallt Elena dem Vergebenen um die Ohren.
Dieser versteht ihre Reaktion gar nicht: "Man muss sich jetzt nicht so darüber aufregen. Ich meine, Elena weiß, wo sie ist."
Ebenfalls gehen muss Fabian (27). Der scheint sehr glücklich darüber zu sein, seinen Freund endlich wieder in die Arme schließen zu können.
Streaming-Tipp: Folge 5 von "Make Love, Fake Love" seht Ihr ab sofort bei RTL+. Neue Folgen erscheinen immer donnerstags.
