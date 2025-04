Vom Aussterben bedroht: Zucht im Zoo Leipzig nach plötzlichem Virus ausgeschlossen

Leipzig - Hoher Besuch im Leipziger Zoo: Direktor Prof. Dr. Jörg Junhold (60) begrüßt etwa 1000 Tierexperten aus aller Welt. Wie das abläuft, erfahrt Ihr im " Elefant, Tiger & Co. – Spezial: Partnervermittlung für Zootiere ".

"Dass das dann so abrupt zu Ende ist, ist nicht schön", erinnert sich Bereichsleiter Michael Ernst.

Die eingeleitete Behandlung schlägt nicht an, woraufhin schweren Herzens die Entscheidung getroffen wird, die Zucht einzustellen.

Dann der Dämpfer: Vermutlich über das Heu kam ein Keim in den Leipziger Zoo . Dieser spielt nicht nur bei der Fortpflanzung eine Rolle, sondern sorgt auch für eine höhere Sterblichkeit bei Jungtieren.

Gibt es bald wieder Tapir-Nachwuchs im Leipziger Zoo? © Zoo Leipzig

Copasih versucht nun sein Glück in einem Partnerzoo in Tschechien - ein weiterer Grund, weshalb die enge Zusammenarbeit mit anderen Zoos so wichtig ist.

Das gemeinsame Ziel, vom Aussterben bedrohte Arten zu erhalten und im besten Fall sogar wieder auszuwildern, hat einen hohen Stellenwert.

Natürlich ist es auch spannend für die Teilnehmer, in einem anderen Zoo hinter die Kulissen zu schauen.

In Leipzig geht das übrigens ohne Einschränkungen. "Es gibt keine Geheimnisse, die dürfen sich wirklich alles angucken", so Ernst.

Die Tapirzucht soll übrigens wieder angekurbelt werden. Denn mittlerweile sind zwei neue Tapire in Leipzig eingetroffen, die sich hoffentlich zukünftig fleißig fortpflanzen.

Die Sonderfolge von "Elefant, Tiger & Co." könnt Ihr Euch schon jetzt in der Mediathek anschauen oder zur Primetime um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen. Doppelt stark: Verpasst die reguläre "Elefant, Tiger & Co."-Folge davor nicht.