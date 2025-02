Zuckersüßes Leipziger Affenbaby erkältet: "Der hat 'ne ganz schöne Rotzfahne"

Leipzig - Erst rund einen Monat ist das jüngste Mitglied der Schimpansen-Familie im Zoo Leipzig alt, da wird Mama Kisha (20) scheinbar schon nachlässig bei der Erziehung. Jetzt wurde auch verraten, wie der baldige Name des Mädchens bestimmt wird.

Der kleine Martin (6 Monate) mit Mama Changa (13 Jahre). © Zoo Leipzig

Stefan Leideritz und Kollegin Inga füllen im Pongoland Fußbälle mit Leckereien, verteilen Obst und Gemüse auf der Anlage. Als die Tierpfleger aus der Schussbahn sind, werden die Luken geöffnet und 19 wildgewordene Schimpansen strömen in den Innenbereich.

Zwei Weibchen sind dabei nicht allein unterwegs: Changa (13) mit ihrem sechseinhalb Monate alten Sohn Martin und Kisha (20) mit ihrem Silvester-Mädchen.

"Gab's gleich schon wieder Streit?", fragt Stefan Leideritz in der MDR-Doku "Elefant, Tiger & Co." seinen Kollegen David Geers, als lautes Affengebrüll zu hören ist. Allerdings! Denn während einige Artgenossen mit Händen und Maul voller Snacks abgedüst sind, waren andere nicht so erfolgreich.

"Das ist das Naturell von Schimpansen, die sind impulsiv. Einen Tag, an dem sie sich gar nicht streiten, gibt's fast nicht in so einer Gruppe", weiß Leideritz.